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İSKİ'den flaş açıklama! Barajlarda son durum!

Ocak ayının ilk haftasında yüzde 19'lara kadar düşen İstanbul'daki barajların doluluk oranı artmaya devam ediyor. Son yağışlarla birlikte mega kente su sağlayan barajların seviyesi 26 Mart itibariyle yüzde 70.63'e yükseldi. Bu miktarın beklenen yağışlarla birlikte daha da artabileceği belirtildi

BARAJLARIN DOLULUK ORANI! Son dakika: 26 Mart barajlarda son durum!
İSKİ'den flaş açıklama! Barajlarda son durum!
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AA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19.6'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla birlikte yüzde 51.47 arttı. Son bir haftadaki artış ise 7.30 oldu.

DOLULUK ORANI YÜZDE 70.6'YA ÇIKTI

AA'da yer alan habere göre kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 70.63 olarak ölçülürken, su oranı son bir yılın ortalamasının üzerinde seyrediyor.

ÖMERLİ'DE DOLULUK ORANI YÜZDE 88'E YAKIN

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 67,15, Terkos'ta yüzde 65,24, Sazlıdere'de yüzde 37,17, Alibey'de yüzde 63,77, Büyükçekmece'de yüzde 69,96, Ömerli'de yüzde 87,69, Darlık'ta yüzde 83,74, Elmalı'da yüzde 83,03, Kazandere'de yüzde 61,68 ve Pabuçdere'de yüzde 50,25 olarak kaydedildi.

SU REZERVİ 613.5 MİLYON METREKÜP OLDU

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 613.52 milyon metreküp seviyesine yükseldi. İstanbul'da ortalama günlük 2.9 milyon metreküp su tüketilirken dün itibarıyla şehre verilen su miktarı 2 milyon 739 bin metreküp oldu.

İstanbul'a su sağlayan Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden ise 1 Ocak'tan bugüne kadar 195.56 milyon metreküp su alındı. 2020 yılında ise her iki kaynaktan toplam 503 milyon metreküp su alınmıştı.

SON 15 YILIN DOLULUK ORANLARI

Barajlardaki doluluk oranı, 26 Mart tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 98,56, 2007'de yüzde 54,54, 2008'de yüzde 42,69, 2009'da yüzde 94,60, 2010'da yüzde 99,00, 2011'de yüzde 94,44, 2012'de yüzde 92,51, 2013'te yüzde 88,32, 2014'te yüzde 35,34, 2015'te yüzde 94,99, 2016'da yüzde 87,35, 2017'de yüzde 89,41, 2018'de yüzde 89,57, 2019'da yüzde 94,14, 2020'de ise yüzde 64,05 olarak gerçekleşti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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