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HaberlerGündemÇevreİstanbul baraj doluluk oranı İSKİ | Son dakika: Seviye yüzde 60 sınırında
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İSKİ'den önemli açıklama! Barajlarda son durum!

Ocak ayının ortasında yüzde 20'lere kadar düşen mega kentteki barajlarda bulunan su miktarı, kar ve yağmurun ardından yükselmeye devam ediyor. İSKİ tarafından bu sabah yapılan açıklamada, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 57.63'e ulaştı

İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ | Son dakika: Seviye yüzde 60 sınırında
AA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19.16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 38.47 arttı. 12 Şubat'ta başlayan kar yağışı sonrası ise barajlardaki doluluk oranı yüzde 12.16 yükseldi.

BARAJLAR YÜZDE 57.63'E ULAŞTI

AA'da yer alan habere göre kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 3 Mart, bugün itibarıyla yüzde 57.63 olarak ölçüldü.

ÖMERLİ BARAJI YÜZDE 70'E YAKLAŞTI

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 66,65, Terkos'ta yüzde 53,20, Sazlıdere'de yüzde 30,60, Alibey'de yüzde 58,55, Büyükçekmece'de yüzde 58,59, Ömerli'de yüzde 69,61, Darlık'ta yüzde 66,02, Elmalı'da yüzde 65,67, Kazandere'de yüzde 61,01 ve Pabuçdere'de yüzde 41,03 olarak kaydedildi.

SU REZERVİ 500 MİLYON METREKÜP OLDU

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 500 milyon metreküp seviyesine yükseldi. İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 735 bin metreküp oldu.

SON 15 YILIN DOLULUK ORANLARI

Barajlardaki doluluk oranı, 3 Mart tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 98,51, 2007'de yüzde 54,64, 2008'de yüzde 36,07, 2009'da yüzde 79,63, 2010'da yüzde 97,84, 2011'de yüzde 93,04, 2012'de yüzde 89,19, 2013'te yüzde 84,96, 2014'te yüzde 29,21, 2015'te yüzde 95,64, 2016'da yüzde 87,86, 2017'de yüzde 88,02, 2018'de yüzde 85,89, 2019'da yüzde 93,20, 2020'de ise yüzde 64,05 olarak gerçekleşti.

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