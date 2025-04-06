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        Haberler Magazin Baran Güran'ın paylaşımına Gülben Ergen tepki gösterdi

        Baran Güran'ın paylaşımına Gülben Ergen tepki gösterdi

        Kız kardeşi Narin Güran'ın ölümünün ardından bulunduğu paylaşımlarla gündeme gelen Baran Güran, Gülben Ergen'i hedef alan ifadeleriyle tepki topladı. Ergen ise sessiz kalmayarak yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2025 - 09:29 Güncelleme: 06.04.2025 - 09:29
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        Gülben Ergen, sessiz kalmadı
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        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde geçtiğimiz ağustos ayında kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki küçük Narin Güran'ın ölümü sonrası yaşanan gelişmeler kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. Olayla ilgili olarak Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verildi.

        Tutuksuz olan diğer ağabey Baran Güran'ın, Narin adına okul projesi başlatan Gülben Ergen hakkında dikkat çeken ifadeler içeren bir paylaşımda bulundu.

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        "BAŞKASININ KUCAĞINA OTURMAKTAN TİKSİNMİYOR"

        Gönderisinde, kardeşini kucağında gösteren eski bir fotoğrafa atıfta bulunan Baran Güran, Gülben Ergen'in geçmişte yaptığı bir açıklamaya göndermede bulunarak; "Kız kardeşim kucağımda resim çekmiştim. Gülben Ergen, 'Çocukları kucağına alanlardan tiksiniyorum' diyordu ama başkasının kucağına oturmaktan tiksinmiyor. Çok yazık" şeklinde ifadeler kullandı.

        "TÜM AĞABEYLERİN KIZ KARDEŞLERİNİ KORUMASINI ARZU EDEN BİRİYİM"

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        Baran Güran'ın bu sözleri üzerine Gülben Ergen sessiz kalmadı. Sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan Ergen, Güran'ın kullandığı üslubu eleştirerek; "Ben, kardeşini toprağa vermiş, tüm ağabeylerin kız kardeşlerini korumasını arzu eden biriyim. Eylül 2024'te sana yazdığım mesajlara bak… Bir de kendi üslubuna bak" şeklinde bir yanıt verdi.

        Fotoğraflar: X

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        #narin güran
        #baran güran
        #Gülben Ergen
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