Barbara Palvin hastalığını açıkladı: Ameliyat oldum

Victoria's secret'in ünlü modeli Barbara Palvin, bir süredir sosyal medyada olmayışının nedeninin hastalığı olduğunu anlattı. 31 yaşındaki Macar model, haziran ayı başından bu yana yaptığı ilk paylaşımında, hastane yatağından fotoğrafına da yer vererek yaşadıklarını anlattı. Palvin, kendisine 'endometriozis' (çikolata kisti) teşhisi konulduğunu ve ameliyat olduğunu söyledi.

ÇİKOLATA KİSTİ Dünya Sağlık Örgütü'ne göre endometriozis (çikolata kisti), rahim iç zarına benzer dokunun rahim dışında büyümesiyle oluşan ağrılık bir hastalık. Kist yumurtalıklarda yerleşirse yumurtaların kalitesini ve ayrıca fallop tüplerinin işleyişini olumsuz yönde etkiler ve karın boşluğunun iç kısmında yapışıklığa neden olur. Fallop tüpleri içinde çikolata kistlerinin olması halinde, dış gebelik riski 6 kat daha fazla olur. Çikolata kisti tedavi edilmediğinde, yumurtalıkların içinde olan kistler, burada yumurtalıkların fonksiyonlarını bozarak, kadının yumurta rezervini olumsuz olarak etkileyebilir.

Açıklamasına; "Merhaba arkadaşlar, uzun zaman oldu. Paylaşacaklarımla özdeşleşebilecek olanlar için küçük bir güncelleme ve birkaç düşüncem var. Birkaç yıldır regl dönemlerimde karşılaştığım zorluklarla mücadele ediyorum. Yorgunluk, şiddetli ağrı, yoğun ve düzensiz akıntı, banyo zemininde uykusuz geceler" diye başlayan Palvin, şunları söyledi:

Son zamanlarda semptomlarımın bundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını görmek için bir endometriozis uzmanına görünmem önerildi. Her yıl jinekoloğuma kontrole gidiyordum, endometriozis olsaydım şimdiye kadar bunu anlardım diye düşünüyordum ama anlaşılan endometriozis genel muayenelerle teşhis edilemiyor.

Hastalık teşhisinin ardından ameliyat olduğunu söyleyen ünlü model; "O zamandan beri sonunda daha rahat bir regl dönemi geçiriyorum ve artık farkı biliyorum. Endometriozis olabileceğinizden şüpheleniyorsanız, bunu araştırmanızı tavsiye ederim. Erken teşhis ve tedavi, uzun vadeli komplikasyonları önlemek için çok önemli ve artık gerektiğinde hızlı hareket etmek için vücuduma daha fazla dikkat ediyorum" ifadesini kullandı.