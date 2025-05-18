Barcelona: 2 - Villarreal: 3 | MAÇ SONUCU
İspanya LaLiga'nın 37. haftasında Barcelona, evinde Villarreal'e 3-2 mağlup oldu. Ayoze Perez, Santi Comesana ile Tajon Buchanan'ın gollerine engel olamayan şampiyon Barcelona, 85 puanda kaldı ve 2025 yılında ilk kez yenildi. Villarreal ise puanını 67'ye çıkardı.
İspanya LaLiga'nın 37. haftasında Barcelona, evinde Villarreal'i konuk etti. Olimpic Lluis'de oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla Villarreal oldu.
Karşılaşmada Villarrreal'e galibiyeti getiren golleri; 4. dakikada Ayoze Perez, 50. dakikada Santi Comesana ve 80. dakikada Tajon Buchanan kaydetti. Barcelona'nın gollerini ise 38. dakikada Lamine Yamal ve 45+5. dakikada Fermin Lopez kaydetti.
Barcelona, ligde 2025 yılındaki ilk mağlubiyetini yaşadı. Toplam 18 maçlık serileri sona erdi. Villarreal, ligdeki üst üste 5. galibiyetini elde etti.
Bu sonuçla birlikte şampiyon Barcelona, 85 puanda kaldı. Villarreal, 67 puan ile 5. sırada yer aldı.
Ligin son haftasında Barcelona, Athletic Bilbao'ya konuk olacak. Villarreal, Sevilla'yı konuk edecek.