Barcelona: 2 - Villarreal: 3 | MAÇ SONUCU İspanya LaLiga'nın 37. haftasında Barcelona, evinde Villarreal'e 3-2 mağlup oldu. Ayoze Perez, Santi Comesana ile Tajon Buchanan'ın gollerine engel olamayan şampiyon Barcelona, 85 puanda kaldı ve 2025 yılında ilk kez yenildi. Villarreal ise puanını 67'ye çıkardı.

Habertürk Giriş: 18.05.2025 - 22:19 Güncelleme: 18.05.2025 - 22:19 facebook

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