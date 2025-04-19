Barcelona: 4 - Celta Vigo: 3 | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 32. hafta karşılaşmasında lider Barcelona ile Celta Vigo kozlarını paylaştı. Gol düellosuna sahne olan maç, ev sahibinin 4-3 üstünlüğüylesonuçlandı.

BARÇA 3-1'DEN DÖNDÜ

Celta Vigo'nun gollerini 15, 52 ve 62. dakikalarda Borja Iglesias kaydetti. Barça'nın golleri ise 12. dakikada Ferran Torres, 64'te Dani Olmo, 68. ve 90+8. (p) dakikalarda ise Raphinha kaydetti.