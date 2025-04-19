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        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona: 4 - Celta Vigo: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Barcelona: 4 - Celta Vigo: 3 | MAÇ SONUCU

        İspanya La Liga'nın 32. haftasında Barcelona sahasında Celta Vigo'yu ağırladı. 7 gole sahne olan mücadeleyi Katalan temsilcisi uzatma dakikalarında bulduğu golle 4-3 kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2025 - 19:22 Güncelleme: 19.04.2025 - 19:22
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        İspanya La Liga'nın 32. hafta karşılaşmasında lider Barcelona ile Celta Vigo kozlarını paylaştı. Gol düellosuna sahne olan maç, ev sahibinin 4-3 üstünlüğüylesonuçlandı.

        BARÇA 3-1'DEN DÖNDÜ

        Celta Vigo'nun gollerini 15, 52 ve 62. dakikalarda Borja Iglesias kaydetti. Barça'nın golleri ise 12. dakikada Ferran Torres, 64'te Dani Olmo, 68. ve 90+8. (p) dakikalarda ise Raphinha kaydetti.

        Bu sonucun ardından Katalan temsilcisi zirve yarışında hata yapmadı ve 73 puana yükseldi. Celta Vigo ise 43 puanda kaldı.

        Ligin 33. haftasında Barcelona sahasında Mallorca'yı ağırlayacak. Celta Vigo ise sahasında Villarreal'i konuk edecek.

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