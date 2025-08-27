Barcelona'dan Elche'ye kiralandı
Barcelona, 26 yaşındaki file bekçisi Inaki Pena'yı Elche'ye kiralandığını açıkladı.
Giriş: 27.08.2025 - 19:03 Güncelleme: 27.08.2025 - 19:03
26 yaşındaki İspanyol kaleci Inaki Pena'nın yeni durağı belli oldu.
La Liga ekiplerinden Elche, Barcelona'nın file bekçisini 1 yıllığına kiraladığını resmen açıkladı.
Katalan ekibi, 26 yaşındaki kalecinin sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattıktan sonra oyuncusunu kiralık olarak Elche'ye gönderdi.
Geçtiğimiz sezon 23 maçta görev yapan Pena, kalesinde 25 gole engel olamadı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ