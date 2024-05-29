Barcelona, Hansi Flick ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

İspanya LaLiga'da şampiyonluğu Real Madrid'e kaptıran Barcelona'da teknik direktör Xavi ile yollar ayrıldı. İspanyol teknik adamın yerine göreve, son olarak Almanya Milli Takımı’nı çalıştıran Hansi Flick getirildi. Katalan devi, deneyimli teknik direktörle 2 yıllık sözleşme imzandı.

59 yaşındaki Flick bir süre yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra 2019'da Bayern Münih'in teknik direktörlüğüne getirilmişti.

Bayern Münih'te geçirdiği iki sezonda Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Dünya Kulüpler Kupası, Almanya Kupası ve iki kez de Bundesliga şampiyonlukları yaşayan Flick, 2021 yazında Almanya Milli Takımı'nın başına geçmişti.