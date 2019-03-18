Katalan devi, 2018 yazında Griezmann'ı Atletico Madrid'den transfer etmek için büyük bir efor sarf etmiş fakat Griezmann, Diego Simeone'nin ekibiyle yeni sözleşme imzalamayı tercih etmişti.

L'Equipe'e göre, Griezmann'ın Atletico Madrid'de mutsuz olduğunu düşünen Barcelona 27 yaşındaki futbolcu için yaz döneminde bir kez daha şansını deneyecek.

Atletico Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-0'lık avantajına rağmen Juventus'a elenmiş olmasının Griezmann'ı kızdırdığı söyleniyor.

2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Antoine Griezmann, bu sezon 28 La Liga maçında 12 gol attı.