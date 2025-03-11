Barcelona'nın kalecisi Ter Stegen'e ihanet şoku
Barcelona'nın Alman file bekçisi Marc-André ter Stegen, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla eşi Daniela'dan ayrıldığını duyurdu. İspanyol basını, çiftin ayrılma nedeninin 'ihanet' olduğunu ileri sürdü
Barcelona'nın kalecisi Marc-André ter Stegen, dizinden yaşadığı ciddi sakatlığın ardından sezonu kapatmıştı.
Alman kaleciye bir darbe de, 2017'de evlendiği eşinden geldi.
Marc-André ter Stegen, geçtiğimiz yıl, eylül ayında oynanan Villareal maçında sakatlanmıştı.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Marc-André ter Stegen'in eşi mimar Daniela Jehle'nin, Alman kaleciyi kişisel antrenörüyle aldattığı öğrenildi. Yaşananların ardından, Ter Stegen'in evden ayrıldığı ve iki aydır Barcelona'daki bir otelde tek başına yaşadığı belirtildi.
8 yıldır evli olan çiftin iki de çocuğu bulunuyor.
"AYRILMAMIZ KOLAY OLMADI"
Yaşananların ardından Marc-André ter Stegen, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Herkese merhaba, Dikkatli düşündükten sonra Daniela ile yollarımızı ayırmaya karar verdik. Bu karar tahmin edebileceğiniz gibi kolay olmadı ama ikimiz de bunun bizim için en iyi adım olduğuna inanıyoruz. Çocuklarımız için en iyisini yapmak, sevgi dolu ve istikrarlı bir ortama sahip olmalarını sağlamak ortak odak noktamız. Anne ve baba olarak birlikte çalışmaya ve her zaman olduğu gibi birbirimize saygı ve takdirle davranmaya kararlıyız. Bu kişisel zamanımızda, anlayışınızı ve mahremiyetimize, özellikle de çocuklarımıza saygı göstermenizi rica ediyoruz. Teşekkür ederim.
AKILLARA ICARDI VE WANDA NARA GELDİ
Marc-André ter Stegen'in yaşadıkları, akıllara Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve Wanda Nara'yı getirdi.
Daha boşanmadan, eşinin rapçi L- Gante ile aşk yaşamaya başladığını öğrenen Mauro Icardi, geçtiğimiz yıl, kasım ayında Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'de Tottenham ile oynadığı maçta sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı.
Mauro Icardi de, Marc-André ter Stegen gibi sedye üzerinde ile sahayı terk etmişti.