Barcelona'nın kalecisi Ter Stegen'e ihanet şoku

Barcelona'nın kalecisi Marc-André ter Stegen, dizinden yaşadığı ciddi sakatlığın ardından sezonu kapatmıştı.

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"AYRILMAMIZ KOLAY OLMADI"

Yaşananların ardından Marc-André ter Stegen, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Herkese merhaba, Dikkatli düşündükten sonra Daniela ile yollarımızı ayırmaya karar verdik. Bu karar tahmin edebileceğiniz gibi kolay olmadı ama ikimiz de bunun bizim için en iyi adım olduğuna inanıyoruz. Çocuklarımız için en iyisini yapmak, sevgi dolu ve istikrarlı bir ortama sahip olmalarını sağlamak ortak odak noktamız. Anne ve baba olarak birlikte çalışmaya ve her zaman olduğu gibi birbirimize saygı ve takdirle davranmaya kararlıyız. Bu kişisel zamanımızda, anlayışınızı ve mahremiyetimize, özellikle de çocuklarımıza saygı göstermenizi rica ediyoruz. Teşekkür ederim.