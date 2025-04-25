Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya Kral Kupası Copa Del Rey'de El Clasico heyecanı!
İspanya Kral Kupası (Copa Del Rey) finalinde El Clasico heyecanı yaşanacak. Real Madrid ve Barcelona karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakip, Kral Kupası'nı müzesine götürmek için mücadele edecek. Sevilla'da oynanacak maç öncesi gözler Carlo Ancelotti'nin kadro tercihine çevrildi. Milli yıldız Arda Güler'in ilk 11'de olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler El Clasico'da oynayacak mı? İşte İspanya Kral Kupası finali Barcelona - Real Madrid maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar...
El Clasico için nefesler tutuldu. İspanya Kral Kupası finalinde şampiyonluğun iki önemli adayı Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Dev maç, İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadyumu'nda oynanacak. Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e ilk 11'de görev verip vermeyeceği ise en çok araştırılan konulardan biri oldu. Barça, bugüne kadar 31 kez, eflatun beyazlılar ise 20 kez kupayı müzesine götürdü. Peki Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler El Clasico’da oynayacak mı? İşte, İspanya Kral Kupası finali Barcelona - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı ve karşılaşmaya ilişkin detaylar…
BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Barcelona - Real Madrid maçı, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak ve saat 23:00'te başlayacak.
BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Sevilla'da oynanacak Barcelona - Real Madrid maçı, Tivibu Spor 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?
Real Madrid'in Getafe'yi mağlup ettiği maçta tek gol Arda Güler'den geldi.
Karşılaşmanın ardından konuşan Carlo Ancelotti, "Arda Güler'in geleceği ileri mevkiden daha çok orta sahanın ortasında olacaktır. Oyun kuruculuktaki kalitesi olağanüstü." ifadelerini kullandı.
İspanyol basınına göre, orta saha bölgesinin ortasında süre alan Camavinga'nın sakatlanmasıyla birlikte son maçta galibiyeti getiren golü atması nedeniyle Arda Güler'in Barcelona maçında ilk 11'de süre alması bekleniyor.
BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI MUHTEMEL 11'LER
BARCELONA: Szczesny, Araujo, Martinez, Garcia, Fort Garcia, Gavi, Pedri, Yamal, Olmo, Fati, Torres
REAL MADRİD: Courtois, Raul, Alaba, Garcia, Vazquez, Arda Güler, Tchouameni, Valverde, Diaz, Vinicius, Endrick
BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE EKRANI
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