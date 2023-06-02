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Barcelona Teknik Direktörü Xavi'den Messi sözleri: Kapımız sonuna kadar açık

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi biten Messi'yi kadrosunda görmek istediğini söyledi

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  • Barcelona Teknik Direktörü Xavi'den Messi sözleri: Kapımız sonuna kadar açık

    Geçtiğimiz günlerde ise PSG Teknik Direktörü Galtier, Lionel Messi'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamıştı.
  • Barcelona Teknik Direktörü Xavi'den Messi sözleri: Kapımız sonuna kadar açık

    Clermont mücadelesi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galtier, "Futbol tarihinin en iyi futbolcusuna teknik direktörlük yapmak benim için ayrıcalıktı. Messi'yi Parc des Princes'te göreceğimiz son maç, Clermont mücadelesi olacak" ifadelerini kullanmıştı.
  • Barcelona Teknik Direktörü Xavi'den Messi sözleri: Kapımız sonuna kadar açık

    Messi'nin eski takım arkadaşı ve Barcelona teknik direktörü Xavi ise Arjantinli yıldıza çağrıda bulundu.
  • Barcelona Teknik Direktörü Xavi'den Messi sözleri: Kapımız sonuna kadar açık

    Mundo Deportivo'ya konuşan Xavi, eski takım arkadaşı hakkında şu ifadeleri kullandı:

    "Messi kararını haftaya verecek. Bu aşamada onu biraz rahat bırakmamız gerekiyor. Bana söylediklerine göre durum kontrol altında. Benim için hiç şüphe yok; kapılar ona sonuna kadar açık"
  • Barcelona Teknik Direktörü Xavi'den Messi sözleri: Kapımız sonuna kadar açık

    Barcelona başkanı Joan Laporta daha önce yaptığı bir açıklamada, "Onu takıma geri getirmek için her şeyi yapacağız. Gelecek sezonun takımını kurmak için çalışıyoruz. Takımı güçlendirmeyi umuyoruz. Takımı ekonomik kuralları ihlal etmeden geliştirebilmek için iyi bir plana sahibiz." ifadelerini kullanmıştı.
  • Barcelona Teknik Direktörü Xavi'den Messi sözleri: Kapımız sonuna kadar açık

    Barcelona'nın altyapısından yetişen 35 yaşındaki Messi, 17 sezon formasını giydiği İspanyol ekibiyle 10'u La Liga, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 34 kupa şampiyonluğu yaşadı.

     
  • Barcelona Teknik Direktörü Xavi'den Messi sözleri: Kapımız sonuna kadar açık

    Barcelona ile tüm kulvarlarda 778 maça çıkan Arjantinli futbolcu, 672 kez rakip fileleri havalandırdı.
  • Barcelona Teknik Direktörü Xavi'den Messi sözleri: Kapımız sonuna kadar açık
  • Barcelona Teknik Direktörü Xavi'den Messi sözleri: Kapımız sonuna kadar açık

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