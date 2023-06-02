Mundo Deportivo'ya konuşan Xavi, eski takım arkadaşı hakkında şu ifadeleri kullandı:



"Messi kararını haftaya verecek. Bu aşamada onu biraz rahat bırakmamız gerekiyor. Bana söylediklerine göre durum kontrol altında. Benim için hiç şüphe yok; kapılar ona sonuna kadar açık"