Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bardaktaki tehlike: Buz küplerindeki ölümcül risk

        Bardaktaki tehlike: Buz zehirlenmesi sessizce yaklaşıyor

        Kafelerde, restoranlarda ve evlerde kullanılan buzlar, suyla birlikte donan bakteri ve virüsleri de saklayabiliyor. Bu durum, kısa sürede mide bulantısından ateşe kadar pek çok belirtiyle kendini gösteren buz zehirlenmesine yol açabiliyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2025 - 10:30 Güncelleme: 26.11.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bardaktaki risk: Buz zehirlenmesine dikkat!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Görünürde tertemiz olan buzlar, aslında sağlık için ciddi bir tehlike taşıyabilir. Hijyenik olmayan ortamlarda üretilen buzların tüketimi, özellikle yaz aylarında buz zehirlenmesi vakalarında artışa neden oluyor.

        Kış çayı faydaları nelerdir?
        Kış çayı faydaları nelerdir?
        Evde hazırlanabilen 10 sağlıklı içecek
        Evde hazırlanabilen 10 sağlıklı içecek

        BUZ ZEHİRLENMESİ NEDİR?

        Buz zehirlenmesi, özellikle sıcak yaz aylarında sık karşılaşılan bir gıda kaynaklı zehirlenme türüdür. Adından da anlaşılacağı üzere, tüketilen buzun hijyenik olmaması sonucunda ortaya çıkar ve çeşitli belirtilerle kendini gösterebilir.

        Suyun dondurulmasıyla elde edilen buz, içecekleri hızlı şekilde soğutmak için yaygın olarak kullanılır. Ancak kullanılan suyun kalitesi ve buzun üretildiği koşullar, sağlık açısından büyük önem taşır. İçeriğinde mikroorganizmalar, parazitler veya bakteriler bulunan suların dondurulması, bu zararlı etkenlerin buzun içinde korunmasına ve vücuda alınmasına neden olabilir.

        REKLAM

        Hijyenik olmayan ortamlarda üretilen, saklanan veya taşınan buzların tüketilmesi, buz zehirlenmesi riskini artırır. Salmonella, Listeria ve Hepatit A gibi patojenler buz aracılığıyla vücuda girerek çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir.

        BUZ ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ

        Buz zehirlenmesi, diğer gıda zehirlenmeleri gibi birkaç saat içinde ortaya çıkabileceği gibi bazen birkaç gün sonra da kendini gösterebilir. Belirtilerin şiddeti, alınan patojenin türüne ve miktarına göre değişir. En sık görülen semptomlar şunlardır:

        - Mide bulantısı

        - Kusma (vücudun zararlı mikroorganizmaları atma tepkisi)

        - İshal ve normalden daha sık tuvalete çıkma

        - Karın ağrısı ve kramp

        - Ateş (vücudun enfeksiyona verdiği tepki)

        - Baş ağrısı, halsizlik ve kas ağrıları

        - Artan susuzluk hissi (aşırı kusma ve ishal nedeniyle sıvı kaybı)

        Bu belirtiler yaşam konforunu ciddi şekilde düşürebilir ve tedavi edilmediğinde daha büyük sağlık sorunlarına yol açabilir.

        REKLAM

        BUZ ZEHİRLENMESİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER

        Buz zehirlenmesine yol açabilecek durumlar şunlardır:

        - Kirli veya mikroorganizma içeren suların dondurulması

        - Buzun hijyenik olmayan ortamlarda üretilmesi

        - Uygun olmayan koşullarda depolama ve taşıma

        - Buzun uzun süre açıkta bırakılması

        Kısacası, kaynağı belli olmayan hiçbir buz tüketilmemelidir.

        BUZ ZEHİRLENMESİ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKAR?

        Buz zehirlenmesi genellikle tüketimden birkaç saat ile birkaç gün sonra ortaya çıkabilir. Süre; patojenin türü, kişinin bağışıklık sistemi ve alınan miktar gibi faktörlere bağlıdır.

        BUZ ZEHİRLENMESİNDEN KORUNMA YOLLARI

        Buz zehirlenmesini önlemenin en etkili yolu, kullanılan buzun güvenilir ve hijyenik şartlarda üretilmiş olduğundan emin olmaktır. Bunun için:

        REKLAM

        - Kaynağından emin olmadığınız buzları tüketmeyin. Özellikle açıkta satılan veya poşetinde etiketi olmayan buzlardan uzak durulmalıdır.

        - İçme suyu kalitesinde üretilmiş buzları tercih edin. Restoran ve kafelerde de buzun güvenilir bir kaynaktan gelip gelmediğini sorgulamak önemlidir.

        - Evde yaptığınız buzlarda temiz su kullanın. Musluk suyu yerine içme suyu tercih edilmesi riski azaltır.

        - Buz kalıplarını düzenli temizleyin. Uzun süre yıkanmayan buzluklar bakteri üremesine neden olabilir.

        - Buzları kapalı kaplarda muhafaza edin. Dondurucuda açıkta bırakılan buzlar çevredeki mikroorganizmaları çekebilir.

        - Erimiş buzu yeniden dondurmayın. Bu işlem bakteri çoğalmasına ve buzun daha riskli hale gelmesine yol açabilir.

        Bu basit önlemler ile buz zehirlenmesi riski önemli ölçüde azaltılabilir.

        RİSK GRUPLARI KİMLERDİR?

        Her birey buz zehirlenmesi yaşayabilir; ancak bazı kişiler daha yüksek risk altındadır. Bunlar:

        Çocuklar: Bağışıklık sistemlerinin tam gelişmemiş olması nedeniyle hastalığa daha duyarlıdırlar.

        REKLAM

        Yaşlılar: Bağışıklık zayıflığı ve kronik hastalıklar risk seviyesini artırır.

        Hamile kadınlar: Hem anne adayının hem de bebeğin etkilenme olasılığı daha yüksektir.

        Bağışıklık sistemi zayıf kişiler: Kemoterapi gören hastalar, organ nakli alıcıları veya immün yetmezliği olan bireyler daha ağır belirtiler yaşayabilir.

        Kronik hastalığı olanlar: Diyabet, böbrek hastalığı veya karaciğer rahatsızlığı bulunan kişilerde hastalık daha hızlı ilerleyebilir.

        Bu gruptaki kişilerin buz tüketiminde ekstra dikkatli olması gerekir.

        NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURULMALI?

        Buz zehirlenmesi genellikle hafif seyreder ve evde tedavi edilebilir; ancak bazı durumlarda tıbbi destek şarttır. Aşağıdaki durumlarda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır:

        - Belirtilerin 24–48 saatten uzun sürmesi

        - Yüksek ateşin düşmemesi

        REKLAM

        - Şiddetli ve sürekli kusma (su içemeyecek kadar kötüleşme)

        - Kanlı ishal veya yoğun karın ağrısı

        - Aşırı halsizlik, baş dönmesi veya bayılma hissi (dehidrasyon belirtisi)

        - Hamilelik döneminde buz zehirlenmesi belirtilerinin görülmesi

        - Çocuklarda veya yaşlılarda semptomların hızlı ilerlemesi

        Bu durumlardan biri mevcutsa, gecikmeden tıbbi yardım almak olası komplikasyonları önler.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        33 maçlık seri sona erdi!
        33 maçlık seri sona erdi!
        Sosyal medyada tepki çekti... Gözaltında biten şaka!
        Sosyal medyada tepki çekti... Gözaltında biten şaka!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        4 katlı binanın çatısına çıktı... Öldüren tamirat!
        4 katlı binanın çatısına çıktı... Öldüren tamirat!
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Buruk'tan Union SG yenilgisi sonrası tepki!
        Buruk'tan Union SG yenilgisi sonrası tepki!
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Trump ile Selman arasında İsrail gerginliği iddiası
        Trump ile Selman arasında İsrail gerginliği iddiası
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        Kıyı bölgeler için lodos ve yağmur uyarısı
        Kıyı bölgeler için lodos ve yağmur uyarısı
        Trump'tan barış görüşmelerine ilişkin: Karmaşık bir süreç
        Trump'tan barış görüşmelerine ilişkin: Karmaşık bir süreç
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!