DHA

Yedikule Hayvan Barınağı kurucusu ve gönüllü yöneticisi Meral Olcay, Misket'in eski sahibinin yanlarına gelerek tavşanına artık bakamadığını ve koruma altına alınmasını yoksa onu sur dibine bırakacağını söylemesi üzerine hayvanı muhafaza ettiklerini ifade etti.

DHA'nın haberine göre tavşanın stresten sürekli tüylerini yolduğunu söyleyen Olcay, “Fatih Belediyesi’ne bağlı barınağımıza geçtiğimiz günlerde sahibi tarafından bırakılan tavşana gönüllülerimiz ‘Misket’ adı koydu. Genelde köpek ve kedilerin bulunduğu barınağa bir tavşan bırakılması farklı bir durum oluşturdu. Mavi gözleri ve dolgun tüyleriyle dikkat çeken Misket, hayvan barınağımızda yeni sahibini bekliyor” dedi.

“BEN ARTIK BAKAMIYORUM, ALACAKSANIZ ALIN YOKSA SUR DİBİNE ATACAĞIM”

Barınakta yaklaşık 2 bin köpek ve 150 engelli kedinin olduğunu söyleyen Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı kurucusu ve gönüllü yöneticisi Meral Olcay, “Barınağa iki gün önce bir tavşan terk edildi. Yani bir köpek barınağında tavşan nasıl terk edilir diye düşünebilirsiniz. Vatandaş geldi ‘Ben artık bakamıyorum. Alacaksanız alın yoksa sur dibine atacağım’ dedi ve biz de aldık. Hayvan stresten tüylerini yoluyor sürekli. Mavi gözlü çok güzel bir tavşan. İsmini ‘Misket’ koyduk. Tavşanımıza yuva arıyoruz. ‘Tavşan da terk edilir mi?’ diye çok mesaj geldi ve müstakil evi olan birçok kişi de tavşanı sahiplenmek için başvurdu. İçlerinden seçeceğiz. Birkaç güne kadar tavşan mutlu yuvasına gidecek” diye konuştu.

“HEPSİNİN SICAK YUVAYA İHTİYACI VAR”

Olcay, “Fatih bölgesindeki sokağa terk edilmiş hayvanlar ekiplerimiz tarafından barınağımıza getiriliyor. Barınakta şiddet gören, sahibi tarafından bakılamayan, trafik kazası geçirmiş hayvanlar var. Hepsinin sıcak bir yuvaya ihtiyacı var. İnternet sitemizden başvuran aileleri inceliyoruz. 25 sorudan oluşan bir formumuz var. Bu forumda aile yapısını tanımaya çalışıyoruz. Aileye uygun olan köpekleri öneriyoruz. Takip şartıyla hayvanı aileye veriyoruz. Hayvana bakılamıyorsa tekrar geri alıyoruz. İnsanlar bakamadıkları hayvanları sokağa atmaya veya barınağa getirmeye başladılar. Kimi insanlarda evden çalıştıkları için yanlarına bir hayat arkadaşı almak isteyerek hayvan sahiplenmek istiyor. Bir taraftan hayvanlar terk edilirken, bir taraftan da hayvan sahiplenmek için müracaat edenler var. Eski gazete, yorgan, battaniye, mama ve bayat ekmek gibi destekler de bekliyoruz” ifadelerini kullandı.