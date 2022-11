Toplantıya; filmin hem senaristi hem yönetmeni olan Mert Dikmen, Barış Akarsu’yu canlandıran İsmail Ege Şaşmaz, Almila Ada, Ebru Nil Aydın, Şafak Pekdemir, Aslıhan Kapanşahin, filmin müziklerini ve yarım kalan şarkının aranje ve düzenlemesini yapan Mehmet Can Erdoğan, Eser Taşkıran ve Can Çelebi katıldı. Barış Akarsu’nun babası Selahattin Akarsu ve kız kardeşi Nesrin Akarsu da film yapım ekibini bu özel günlerinde yalnız bırakmayarak Amasra’dan geldi.

Filmin yönetmeni ve senaristi Mert Dikmen, filmin müziklerini hazırlayan Eser Taşkıran, Mehmet Can Erdoğan, Can Çelebi ve şarkıyı seslendiren İsmail Ege Şaşmaz, Barış Akarsu’nun yarım kalan şarkısının hikayesini ise şöyle anlattılar:

MÜZİSYEN MEHMET CAN ERDOĞAN: "Biz şarkıyı dinlediğimizde, daha doğrusu bu proje bize geldiğinde ne yapabileceğimizi çok düşündük. Elimizde muhteşem bir müzisyen arkadaşımız var. Bunu doğru bir şekilde yapmamız gerekiyordu. Uzaklaşmamamız gerekiyordu, yepyeni bir şey olmaması gerekiyordu. Bunun için çok uğraştık. Ege inanılmaz güzel yorumladı. Ege’nin katkısı, bütün bu korkularımızı yenmemize sebep oldu. Ege muhteşemdi. Şarkıyı ilk dinlediğimizde çok etkilendik Eser’le birlikte. Eser’in müzikal olarak çok katkısı oldu. Beste ve söz açısından Can çelebi düzenledi. Bütün herkes el ele birşeyler yaptık.”

CAN ÇELEBİ: “Daha önceden yapılmış bir besteyi tamamlamak herhalde dünyanın en zor işi olsa gerek. Ben yarım kalan şarkının düzenlemesini pek bir iş gibi göremedim. Hayalleri olan, mesaisi olan ve gerçekten önem veren ve adım atan bir müzisyen olarak o benim hayatımdan da bir kesit. Herkesten bağımsız… O yüzden bütün sözler aktı ve gitti. Umarım duyuyordur ve kabul ediyordur, hakkını helal ediyordur bana. Çok önemli bir şey bu… Her hareketinde, her sözünde, yaşadığı her anda bir nota var. Umarım bizim yaptığımız müziklerin dışında da notaları hissederek izlersiniz ve duyarak alırsınız diyorum.”