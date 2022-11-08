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Barış Akarsu'nın yaşam öyküsünü anlatan 'Barış Akarsu Merhaba'nın gerçekleştirilen basın toplantısında filmin yönetmeni, oyuncuları ve Akarsu Ailesi duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Toplantıya; filmin hem senaristi hem yönetmeni olan Mert Dikmen, Barış Akarsu’yu canlandıran İsmail Ege Şaşmaz, Almila Ada, Ebru Nil Aydın, Şafak Pekdemir, Aslıhan Kapanşahin, filmin müziklerini ve yarım kalan şarkının aranje ve düzenlemesini yapan Mehmet Can Erdoğan, Eser Taşkıran ve Can Çelebi katıldı. Barış Akarsu’nun babası Selahattin Akarsu ve kız kardeşi Nesrin Akarsu da film yapım ekibini bu özel günlerinde yalnız bırakmayarak Amasra’dan geldi. Basın toplantısı, Mert Dikmen ve oyuncuların, 'Barış Akarsu Merhaba' filmine dahil oluşları ve Amasra'daki çekim sürecinde yaşadıklarını, duygularını aktarmasıyla başladı.

Mert Dikmen - İsmail Ege Şaşmaz - Nesrin Akarsu

"BARIŞ AKARSU MERHABA, BİR UMUDA YOLCULUK FİLMİ" Senaryo yazım aşamasından çekimlere kadar her konuda film ekibine çok büyük destek olan Selahattin Akarsu ve Nesrin Akarsu’ya çok teşekkür ettiklerini belirten Barış Akarsu filminin yönetmeni ve senaristi Mert Dikmen şunları söyledi: "Barış Akarsu Merhaba', bir umuda yolculuk filmi. Barış Akarsu'nun başarıya giden yolda yaşadıklarını anlattığımız bir film. Hayallerinin peşinden Amasra'daki evinden yola çıkıp Ereğli'ye giden ve orada müzisyen olmak için verdiği uğraşlar sırasında bir yandan aşkla tanışan, bir yandan müzik için çabalayan, uğraşan, orada birçok insanla tanışan ve hepimizin o bildiğimiz o acı kazaya kadar yaşadıklarını anlatan bir film. 'Barış Akarsu Merhaba'yı bir aşk filmi olarak da tanımlayabiliriz. Aşk dolu, müzik dolu, barış dolu, hepimizin içine umut aşılamasını hedeflediğimiz, sinema salonlarından tüm izleyenlerimizin umutla çıkmasını ümit ettiğimiz bir film oldu. Biz Barış'ı tanıyorduk şarkılarını takip etmiştik. Amasra'ya gittiğimizde Amasra'da esen rüzgarda bile Barış Akarsu vardı. Yerli halkın gözlerindeki gülümseme bile, onların Barış'ın adını duyduğundaki tebessümleri bize yetiyordu. Barış Akarsu'yu yeniden yaşatmak, tanımayanlara da Barış'ı tanıtmak. Barış'ı olduğu gibi yansıtan, anlatan bir filme imza atmak istedik." Mert Dikmen

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ: "BARIŞ'IN ANISINA LAYIK OLMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK" Filmde, Barış Akasu'yu canlandıran, Bahar Kerimoğlu'ndan oyunculuk, Murat Çekem'den şan dersleri alan, Mehmet Can Erdoğan ve Eser Taşkıran'la müzik çalışan İsmail Ege Şaşmaz, Barış Akarsu filmiyle ilgili duygularını şöyle dile getirdi: Senaryo geldiğinde çok heyecanlandım. Çok güzel bir hikâyeydi. Mert'in eline, yüreğine sağlık. İki aylık bir çalışma sürecimiz oldu. Barış Akarsu'nun kız kardeşi Nesrin ablayla, babası Selahattin amcayla çok güzel günlerimiz geçti. Çok duygusal anlar yaşadık. Ama Barış’ın anısına layık olmak için çok çalıştık ve onu en güzel şekilde yansıtmaya çalıştık. İsmail Ege Şaşmaz

NESRİN AKARSU: "BARIŞ AKARSU'YU EGE'DEN DAHA İYİ ANCAK AĞABEYİM OYNARDI" Nesrin Akarsu da İsmail Ege Şaşmaz'la tanışmasını ise şöyle anlattı: "Yapımdan telefon geldi 'Sizi İsmail Ege Şaşmaz ile tanıştıracağız' dediler. Tabii ben onunla tanışmaya Ege olarak değil, ağabeyimi göreceğim diye gittim. Ege'de ağabeyimi gördüm. Tabii ki kimse kimseye tam olarak benzeyemez. Ama Barış Akarsu’yu Ege’den daha iyi ancak ağabeyim oynardı diyebilirim. Karşılaştığımızda çok ağladık. Duygulandık. Çok güzel bir buluşma oldu." Nesrin Akarsu - İsmail Ege Şaşmaz - Selahattin Akarsu

ALMİLA ADA: "BİZ GURURLUYUZ, ÇOK MUTLU OLARAK ÇALIŞTIK" 'Barış Akarsu Merhaba' filminde, onun büyük aşkı, 'Zeynep' karakterini canlandıran Almila Ada ise film teklifi geldiğinde çok mutlu olduğunu belirtti. Ada, "Biz her gün çok mutlu bir şekilde çalıştık. Amasralıların, ailesinin, dostlarının tanıdığı Barış'ı anlattık filmde. Biz filmimizin hikâyesini çok sevdik. Amasralıların, ailesinin, dostlarının tanıdığı Barış’ı anlattık. Umarım bizim kadar sizler de seversiniz. İnşallah izleyen herkes de filmimizden çok mutlu olarak çıkar" dedi. Almila Ada

ASLIHAN KAPANŞAHİN: "FİLMDE BİR KELİMEM BİLE OLSA DAHİL OLMAK İSTEDİM" Filminde Barış’ın kız kardeşi 'Nesrin' rolünü canlandıran Aslıhan Kapanşahin ise kendisine teklif geldiğinde senaryoyu bile okumadan projeye dahil olacağını söylediğini belirterek "Ne olursa olsun, Barış Akarsu'nun hayatının anlatıldığı bir filmde olmak istedim. Bir kelimelik rolüm dahi olsa olmak istedim. Biz gerçekten Amasra’da aile olduk. Çok heyecan verici ve çok özel bir yolculuktu. Bu hikâyeye dahil olduğum için çok mutluyum. Umarım siz de bu duyguları hissedersiniz ve bizimle birlikte filmi alkışlarsınız" dedi. Aslıhan Kapanşahin

EBRU NİL AYDIN: "BARIŞ’I BİR KEZ DAHA SEVGİYLE VE ÖZLEMLE ANIYORUZ" Filmde Barış Akarsu’nun annesi 'Hatice Akarsu'yu canlandıran Ebru Nil Aydın ise filmi şu sözlerle değerlendirdi: "Benim için Hatice Akarsu'yu bu kadar yakından tanımak, ailesini ve Amasralıların Hatice Hanım'ı nasıl andıklarına tanık olmak çok onur verici oldu. 2007’de Barış Akarsu’yu kaybettiğimiz zaman bütün Türkiye gibi ben de çok üzülmüştüm. Onun katıldığı yarışmayı takip etmiştim. Hatice Akarsu’yu canlandırmak için seçilmiş olmam beni çok duygulandırdı, onurlandırdı. Amasra gibi olağanüstü cennet bir şehirde 10 gün çalışmak beni çok mutlu etti. Umarım çok başarılı ve güzel bir iş çıkarmışızdır. Barış’ı bir kere daha sevgiyle ve özlemle anıyoruz.” Ebru Nil Aydın

ŞAFAK PEKDEMİR: "YILLARDIR AYNI ŞİDDETTE SEVİLMEK AKIL ALMAZ KIYMETTE BİR ŞEY" 'Barış Akarsu Merhaba' filminde Barış'ın en yakın dostu 'Nalan' karakterini canlandıran Şafak Pekdemir ise toplantıda duygularını şöyle dile getirdi: "Ben bir oyuncu olarak değil ama insan olarak bir şey söylemek isterim. Barış aramızdan ayrılalı çok uzun süre oldu. Amasra’ya gittiğimizde şunu gördüm. Barış Amasra’da hala yaşıyor. Oranın çocuğu, aşırı sahiplenmişler. Eğer yaşasaydı nereye evrilirdi? Ya da aynı şekilde yıllardır aynı şiddette sevilmek akıl almaz kıymette bir şey. Umarım filmi izlediğimizde de iyi şeyler düşünüp çıkarız." Şafak Pakdemir

SELAHATTİN AKARSU: "EGE OĞLUM ARTIK BENİM MANEVİ OĞLUM, CANIM OLDU" Barış Akarsu’nun babası Selahattin Akarsu ise şunları söyledi: "Hani bir söz vardır; ‘Rüyamda görsem hayra yormam’ deriz. Son 20 senedir bizim için böyle… Öyle heyecanlar, coşkular, gururlar yaşadık ki ve beraberinde en büyük acıyı yaşadık. Kimse yaşamasın. Evlat acısı kadar zor, katlanılacak bir acı yoktur. Bizi oğlumun sevenleri, Barışseverler, binlerce kişi yurt içinden ve dışından bizi hiç yalnız bırakmadılar. Her sene geldiler, yaz, kış kucaklaştık Barış’ı konuştuk, Barış’ı andık. Kimi zaman ağladık, kimi zaman onu sevgiyle, özlemle andık. Bir baba olarak, oğlumun filminin çok güzel olacağına inanıyorum. Herkes, oğlumu daha güzel bir şekilde tanıyacak. Ege oğlum artık benim manevi oğlum oldu, o benim canım oldu. Film çekilirken ekibin yanına çok fazla gitmedim. Biraz da kaçtım. Çok güzel bir film olacağına inanıyorum. Barış’ı çocuklar çok seviyor. Bu filmi, çocukların da çok seveceğine inanıyorum. Barış filmi hepimize hayırlı olsun, Barış filmine merhaba!" Selahattin Akarsu

YARIM KALAN ŞARKININ HİKAYESİ… Filmin yönetmeni ve senaristi Mert Dikmen, filmin müziklerini hazırlayan Eser Taşkıran, Mehmet Can Erdoğan, Can Çelebi ve şarkıyı seslendiren İsmail Ege Şaşmaz, Barış Akarsu’nun yarım kalan şarkısının hikayesini ise şöyle anlattılar: MERT DİKMEN: "Yarım kalan şarkımızın hikâyesi, Nesrin Akarsu’nun ağabeyi Barış Akarsu’nun ses kaydı yaptığı teybi bize ulaştırmasıyla başladı. Barış bu teybe, gitarıyla çalarak bir şarkı kaydetmişti. Nesrin abla anlattığında çok etkilendik. Filmimizin hikâyesinin akışını bile değiştirdi bu şarkı. Barış Akarsu’nun bize ‘Merhaba’ dediğini algıladık. Nesrin abla, ‘Ben ses kaydını dinlemedim. Kendimde o cesareti bulamadım ama içinde 'Merhaba' geçen şarkının sözleri çok güzeldi. Filmde yer almasının güzel olacağını düşündüm. Hem de 'Ağabeyimin şarkısı onunla birlikte bu filmde yaşayacak’ demişti. Biz de bu şarkı elimize ulaştıktan sonra teypteki ses kaydını alarak filmimizin müziklerini yapan Mehmet ve Eser ağabeye gittik. Onlar profesyonel bir gözle şarkıyı dinleyerek düzenlediler, aranje ettiler. İsmail Ege Şaşmaz da muhteşem bir şekilde seslendirdi.”

MÜZİSYEN MEHMET CAN ERDOĞAN: "Biz şarkıyı dinlediğimizde, daha doğrusu bu proje bize geldiğinde ne yapabileceğimizi çok düşündük. Elimizde muhteşem bir müzisyen arkadaşımız var. Bunu doğru bir şekilde yapmamız gerekiyordu. Uzaklaşmamamız gerekiyordu, yepyeni bir şey olmaması gerekiyordu. Bunun için çok uğraştık. Ege inanılmaz güzel yorumladı. Ege’nin katkısı, bütün bu korkularımızı yenmemize sebep oldu. Ege muhteşemdi. Şarkıyı ilk dinlediğimizde çok etkilendik Eser’le birlikte. Eser’in müzikal olarak çok katkısı oldu. Beste ve söz açısından Can çelebi düzenledi. Bütün herkes el ele birşeyler yaptık.”

ESER TAŞKIRAN: “Barış Akarsu Merhaba', ustalarının yolundan giden bir kardeşimin anı filmi. Benim birlikte çalıştığım Barış Manço ve Cem Karaca, 40 küsur yıllık bir kariyere sahipken Barış Akarsu’nun yaşamına, bu kadar kısa sürede bu kadar büyük bir başarı sığdırması muhteşem! Film, araştırmalar, bilgiler, onun sınırsız bir sevgi gücünün var olduğunu gösterdi. Bu sanatçımızı halk çok sevmiş. Profesyonelliğinden hiç vazgeçmemiş. Profesyonelliği, müzik kalitesine değer katmış. Mehmet’le Barış’ın duygusuna sahip çıktık ilk notadan son notaya kadar. Tabii güncel tınılarla birleştirdik. Kendi müzikalitemizle birleştirdik. Barış Akarsu’nun projesinde yer almaktan ben de gurur duyuyorum. O kaydı dinlerken çok zorlandık, gözyaşlarımızı tutamadık. Barış’ın kariyeri bu filmle devam ediyor bence. Bu şarkıyla da bir adım ileriye taşınmış oluyor.”

CAN ÇELEBİ: “Daha önceden yapılmış bir besteyi tamamlamak herhalde dünyanın en zor işi olsa gerek. Ben yarım kalan şarkının düzenlemesini pek bir iş gibi göremedim. Hayalleri olan, mesaisi olan ve gerçekten önem veren ve adım atan bir müzisyen olarak o benim hayatımdan da bir kesit. Herkesten bağımsız… O yüzden bütün sözler aktı ve gitti. Umarım duyuyordur ve kabul ediyordur, hakkını helal ediyordur bana. Çok önemli bir şey bu… Her hareketinde, her sözünde, yaşadığı her anda bir nota var. Umarım bizim yaptığımız müziklerin dışında da notaları hissederek izlersiniz ve duyarak alırsınız diyorum.”

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ: “Şarkıyı Eser Taşkıran’la birlikte dinlemiştik. Şifrelenmiş dosyalarla gelmişti zor açtık. Barış’ın şarkısını dinlerken çok duygulandık. O kadar içten, o kadar farklı okuyordu ki… Ben kadere inanırım. Bence bugün için yazılmış bir şarkıydı bu şarkı. Nesrin abla da çok sonra dinledi şarkıyı. Biz filmi yaparken çıktı ortaya, 'Beni tamamlayın' dedi. Hep birlikte Eser ağabeyle omuz omuza çok çalıştık. Gerçekten çok duygusal anlar yaşadık. Hikâye, şarkıyı söylemek değil hissedip okumakmış. Sarkı, sadece söylenmiyor hissediliyor ve oluyor. Her şeyin güzel olacağına, ve Barış’ın görevini tamamladığına inanıyorum.”

ŞARKIDAN ELDE EDİLECEK GELİR, LÖSEV’E BAĞIŞLANACAK… Filme adını da veren Barış Akarsu’nun yarım kalan ve tamamlanarak İsmail Ege Şaşmaz tarafından seslendirilen 'Merhaba' adlı eseri, 7 Kasım Pazartesi gününden itibaren 11 Kasım 2022 tarihine kadar filmin medya sponsoru olan Kral FM ve Kral Pop’ta yayınlanacak. 11 Kasım’dan sonra ise tüm radyo, TV ve dijital platformlarda yayınlanacak ve elde edilecek gelir de Barış Akarsu’nun büyük destek verdiği, onların yararına birçok kez yardım konseri verdiği LÖSEV’e bağışlanacak.