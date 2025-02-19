Barış Alper'i Rize dağıttı!

Galatasaray Süper Lig’in 24. haftasında Rize’yi deplasmanda 2-1’le geçerken Barış Alper Yılmaz da sınıfta kalan futbolculardan biriydi.

Mücadeleye ilk 11’de başlayan milli futbolcu hem hücumda hem savunmada vasatı bulamadı.

Oldukça etkisiz bir oyun sergileyen 24 yaşındaki yıldıza Okan Buruk da sık sık uyarılarda bulunurken Barış Alper memleketinde beklemediği bir tepkiyle de karşılaştı.

Rize’de tribünde yer alan taraftarlar, top Barış Alper’e geldiğinde ya da pozisyonun içine girdiğinde ıslıklı protesto etti.