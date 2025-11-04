Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Barış Alper Yılmaz: Ben pes edecek adam değilim - Galatasaray Haberleri

        Barış Alper Yılmaz: Ben pes edecek adam değilim

        Son haftalarda eleştiri oklarının hedefinde olan Barış Alper Yılmaz, taraftarla barışmak için kararlı. Barış'ın yakın çevresine "Ben pes edecek adam değilim. Bir çalışıyorsam iki çalışacağım, bu süreç de geçecek" dediği öğrenildi

        Giriş: 04.11.2025 - 10:26 Güncelleme: 04.11.2025 - 10:26
        1

        Galatasaray’da son haftalarda performansı tartışılan Barış Alper Yılmaz taraftarın desteğini yeniden kazanmak için kararlı.

        2

        Transfer sürecinde yaşadığı moral bozukluğu, bazı antrenmanlara katılmama ve maça çıkmama kararı oyuncunun şahane girdiği sezondaki form durumunu tersine çevirdi.

        3

        Sezonun ilk iki maçında üç gol bir asist üreten 25 yaşındaki futbolcu devamında Milli Takım'da da gördüğü kırmızı kartla maç ritmini kaybetti.

        4

        Ligde forma giydiği son altı maçın hiçbirinde skor katkısı üretemeyen Barış Alper iki müsabakada ıslıklanırken tribün tepkilerinin ardından genç oyuncu sessizliğini bozdu.

        5

        Barış Alper Yılmaz'ın yakın çevresiyle yaptığı sohbetlerde “Ben pes edecek adam değilim. 15 yaşındayken bırak büyük kulübü, amatör kümede oynuyordum. Nereden geldiğimi hiç unutmadım, unutacak biri de değilim. Galatasaray’ın ne demek olduğunu da bana neler kattığını da çok iyi biliyorum. Bir çalışıyorsam iki çalışacağım. Bu da geçecek bir süreç.” dediği öğrenildi.

        6

        Trabzonspor maçı sonrasında başta Victor Osimhen ve Okan Buruk olmak üzere tüm soyunma odası Barış'a destek verdi.

        7

        Okan Buruk'un Barış Alper'e en az sezon başındaki kadar güvendiği öğrenilirken 25 yaşındaki futbolcunun hedefi tribünlerin desteğini geri kazanmak.

        8

        Son dönemde kendisine yöneltilen eleştirileri motivasyona çevirmeye çalışan milli oyuncu, önündeki dönemi bir “dönüm noktası” olarak görüyor.

        9
