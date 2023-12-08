Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Barış Arduç, Kuruçeşme'deki bir restorandan çıkarken objektiflere yansıdı.

Muhabirlere açıklamalarda bulunan Barış Arduç, "Ben çok etkilendim. Filmle ilgili ipucu vermek istemiyorum. Eşimi çok yetenekli buluyorum ve güzel filmler yapıyor" dedi.

"GÜZEL BİR İŞBİRLİĞİ İÇİNDEYİZ"

Kızları Jan Asya'nın evde uyuduğunu ifade eden Barış Arduç, "Bu saatlerde kızım uyuyor. Karımla çok güzel bir işbirliği içindeyiz. Onun işi olunca ben bakıyorum, benim işim olunca ise o bakıyor" ifadelerini kullanarak, sorumluluk paylaşımı yaptıklarını da ifade etti.