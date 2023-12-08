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        Haberler Magazin Barış Arduç: Eşim Gupse Özay'ı çok yetenekli buluyorum - Magazin haberleri

        Barış Arduç: Eşimi çok yetenekli buluyorum

        Kuruçeşme'de görüntülenen Barış Arduç, eşi Gupse Özay'ın yeni filmi 'Lohusa' hakkında, "Ben çok etkilendim ve ipucu vermek istemiyorum. Eşimi çok yetenekli buluyorum ve güzel filmler yapıyor" şeklinde konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 08:14 Güncelleme: 08.12.2023 - 08:14
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        "Eşimi çok yetenekli buluyorum"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Barış Arduç, Kuruçeşme'deki bir restorandan çıkarken objektiflere yansıdı.

        "EŞİMİ ÇOK YETENEKLİ BULUYORUM"

        Kendilerini görüntüleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan Barış Arduç, eşi Gupse Özay'ın yeni filmi 'Lohusa' hakkında konuştu.

        Muhabirlere açıklamalarda bulunan Barış Arduç, "Ben çok etkilendim. Filmle ilgili ipucu vermek istemiyorum. Eşimi çok yetenekli buluyorum ve güzel filmler yapıyor" dedi.

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        "GÜZEL BİR İŞBİRLİĞİ İÇİNDEYİZ"

        Kızları Jan Asya'nın evde uyuduğunu ifade eden Barış Arduç, "Bu saatlerde kızım uyuyor. Karımla çok güzel bir işbirliği içindeyiz. Onun işi olunca ben bakıyorum, benim işim olunca ise o bakıyor" ifadelerini kullanarak, sorumluluk paylaşımı yaptıklarını da ifade etti.

        Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram

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        #Barış Arduç
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