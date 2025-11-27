Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Barış Arduç, Arnavutköy'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Arkadaşlarıyla birlikte yemek yediğini söyleyen Arduç, yakında çekimleri Kapadokya'da ve yurt dışında gerçekleştirilecek olan yeni proje çekimlerine katılacağını açıkladı.

"BAZEN OLMUYOR"

Barış Arduç, dijital plartform yapımlarında Hande Erçel ile iyi bir ikili olduklarının ancak ana akımda aynı karşılığı bulamadıklarının hatırlatılması üzerine; "Olabilir böyle şeyler, izleyicilerin takdiri..." ifadelerini kullandı.

"KIZIM KONUŞMAYA BAŞLADI"

Gupse Özay ile Jan Asya adında bir kızı bulunan Barış Arduç'a babalık sürecinin sorulması üzerine; "Her şey yolunda, büyüyor... Konuşmaya başladı" dedi.

"KARIM NE DİYORSA DOĞRU DEMİŞTİR"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde eşi Gupse Özay'ın kendisi hakkında; "Deniz manzaralı evde oturup da denize bakmamak" ifadelerini kullanması hakkında da konuşan Barış Arduç; "Benim karım ne diyorsa doğru demiştir. Vardır bir bildiği, sizleri seviyorum kendinize iyi bakın" dedikten sonra oradan ayrıldı.