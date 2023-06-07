Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Şanlıurfa'da barışmak için toplananlar arasında tartışma çıktı 1 kişi öldü
ABONE OL

Şanlıurfa'da korkunç cinayet! Barış buluşmasında öldürüldü

Şanlıurfa vahşi bir cinayete tanık oldu. Kentte 3 kişi gündüz saatlerinde kavga ettiği İhsan Diş ile barışmak için tekrar buluştu. Ancak buluşmada çıkan tartışmada Diş, zanlılar tarafından vurularak öldürüldü

Şanlıurfa'da barışmak için toplananlar arasında tartışma çıktı 1 kişi öldü
DHA

Şanlıurfa'da İhsan Diş'in (22), sokak ortasında tüfekle vurulup öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.

DHA'da yer alan habere göre şüphelilerin gündüz tartıştıkları İhsan Diş ile gece barışmak için bir araya geldikleri, çıkan tartışmada da öldürdükleri ortaya çıktı.

SORGUDA İTİRAF ETTİLER

Devteşti Mahallesi'nde pazartesi gecesi İhsan Diş, tüfekle vuruldu. Sırtına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Diş, kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İhsan Diş'i öldüren şüphelilerin F.A., R.A. ve A.K. olduğunu saptayıp, gözaltına aldı.

Şüpheliler, sorgularında olay günü gündüz saatlerinde İhsan Diş ile tartıştıklarını gece barışmak için bir araya geldiklerini, burada yeniden tartışma çıkınca da tüfekle vurduklarını söyledi.

Silahı kullanan F.A. ile R.A. ve A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Küçükçekmece'de deney sırasındaki patlama kameralarda
GÜNDEM Deney yapıyorlardı! Bir anda patladı
İstanbul Bağcılar'da yön tabelasına çarpan servisteki 13 kişi yaralandı!
GÜNDEM Yön tabelasına çarpan servisteki 13 kişi yaralandı!
Kuşadası'nda son bir haftada 6 ölü yunus sahile vurdu
GÜNDEM Ölü yunuslar sahile vurdu
Müstehcen çocuk görüntüsü paylaşan 30 zanlı yakalandı
GÜNDEM Şifreli gruplar kurdular! Çocukların müstehcen ...
İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltılar var! - Güncel haberler
GÜNDEM İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var
Dolar bugün ne kadar?
GÜNDEM Dolarda yeni zirve! İşte güncel döviz kuru
Kahreden haber | Amasya'da bir çocuk annesi, sele kapılarak hayatını kaybetti! - Son dakika haberler
GÜNDEM Bir çocuk annesiydi! Sele kapılmıştı! Zilal'den acı ...
Son dakika haberleri: CHP'nin kurultay takvimi belli oldu! CHP kurultayı ne zaman yapılacak?
GÜNDEM İşte CHP'nin kurultay takvimi!
Son dakika haberler: İzmir'de polise de saldırdı! Döner bıçağıyla dehşet saçtı!
GÜNDEM Polise de saldırdı! Döner bıçağıyla dehşet saçtı!
Son dakika: Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel hayatını kaybetti
GÜNDEM Söke Belediye Başkanı hayatını kaybetti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.