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        Haberler Magazin Barış Manço'nun otomobili 25 yıl sonra getirildi

        Barış Manço'nun otomobili 25 yıl sonra getirildi

        Barış Manço'nun Belçika'da kullandığı otomobili, 25 yıl sonra Türkiye'ye getirildi. Otomobil, Barış Manço Evi Müzesi'ne konulacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 09:49 Güncelleme: 30.09.2024 - 09:49
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        25 yıl sonra getirildi
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        Barış Manço'nun Belçika'da kullandığı otomobili; sanatçının, 1999'daki vefatının ardından ailesi tarafından bir depoya kaldırmıştı. Sonraki yıllarda otomobilin Türkiye'ye getirilmesine karar verildi ama kanunda yapılan değişikliğe göre; 25 yaş sınırı, 35'e çıkarıldı.

        Bekleme süreci içinde 2021'de Belçika'da çok sayıda can kaybının yaşandığı sel baskınında otomobil, kullanılmaz hale geldi.

        Otomobili yine de Türkiye'ye getirmek isteyen Manço ailesi, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü ile iletişime geçti. Doğukan Manço ile Batıkan Manço, gerekli prosedürlerin tamamlanması için yaklaşık bir yıl boyunca iki ülke arasında mekik dokudu.

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        Maneviyatı yüksek olan bu miras için Gümrükler Genel Müdürlüğü, Manço ailesine kolaylık sağlayarak Barış Manço'nun otomobilinin Türkiye'ye getirilmesi için gerekli izni verdi. Otomobil, deniz yoluyla Türkiye'ye getirildi. Otomobil, aslına sadık kalınarak revize edildi. Otomobil, Kadıköy Moda'daki Barış Manço Evi Müzesi'ndeki yerini alacak.

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        #Barış Manço otomobil
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