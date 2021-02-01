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Barış Manço yaşasaydı daha neler olurdu?

Barış Manço'nun öğretileri, nasihatları, değerleri, öngörüleri ve vizyonu vefatından 22 yıl sonra bile yeni kuşaklar tarafından benimsenmeye devam ediyor. Oğlu Doğukan Manço, bu durumdan yola çıkılarak yöneltilen "Peki hâlâ yaşıyor olsaydı ülkemiz için daha neler olurdu?" sorusuna 'Sanat ülkesi olurdu' cevabını verdi

Barış Manço yaşasaydı daha neler olurdu?
'Sanat ülkesi olurdu'
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Vefat eden birçok sanatçının sağlığında ürettiği veya üretilenleri aktardığı eserler, gelecek kuşakların beğenisini kazanıyor. 
Bazı sanatçılar var ki, vefatlarından sonra vizyonları da her yeni kuşak tarafından benimseniyor.  
O sanatçılardan biri Barış Manço...

Barış Manço, vefatının 22'nci yılında her yıl olduğu gibi 7'den 77'ye anılıyor. Anma etkinlikleri bu yıl, pandemi nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor.
Çevrim içi de olsa dün başlayan anma etkinliklerinde Barış Manço'nun ne ölçüde kıymetli ulusal bir değer olduğu yine gözler önüne serildi.

Önceki yıllardan iki anma töreni... 

22 yıldır süregelen anma törenlerinde göze çarpan en çarpıcı unsurlardan biri Barış Manço'nun öğretileri, nasihatları, değerleri, öngörüleri ve vizyonunun yeni kuşaklarda karşılık bulması.

Barış Manço'nun öğretileri, nasihatları, değerleri ve öngörüleri ve vizyonunun vefatından 22 yıl sonra bile karşılık bulmaya devam etmesinden yola çıkarak Doğukan Manço'ya "Peki baban hâlâ yaşıyor olsaydı ülkemiz için daha neler olurdu?" sorusunu yönelttim.

Doğukan Manço'nun cevabı çok net; "Sanat ülkesi olurdu"...

Doğukan Manço, babasının kültür, sanat ve sosyal yaşantı adına, ülkesine ettiği eşsiz hizmetlere 22 yıldır aramızda olmasa da şarkılarının sözlerindeki öğretilerle, nasihatlarla ve gelecekle ilgili öngörüleriyle devam ettiğini dile getirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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