Barış Murat Yağcı: Çok argo konuşuyor, İrem Derici ile birlikte olamayız

Oyuncu-foto model Barış Murat Yağcı, 2. Sayfa programına konuk oldu. Bir dönem İrem Derici ile aşk yaşadığı konuşulan Barış Murat Yağcı, iddialara canlı yayında yanıt verdi. Yağcı, "İrem Derici ile yediğim yemek dışında bir görüşmüşlüğüm, konuşmuşluğum yoktur. Reklam ve single için beni kullandı bence. Az sürede kendisini tanıma fısatım oldu. Hem hem fizik olarak hem kafa olarak benim tarzım değil. Konuşmaları çok argo, bu durum beni çok rahatsız ediyor. Kadına yakıştıramıyorum ve no stop konuşuyor" dedi