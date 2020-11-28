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Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında? Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı sevgili mi?

Survivor 2020 yarışmasına katılarak popülerliğini artıran Barış Murat Yağcı, yarışmada tanıştığı Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşadığı iddia ediliyor. Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın öpüşme videolarının ortaya çıkmasının ardından "Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı sevgili mi?" ve "Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında?" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte Barış Murat Yağcı'nın biyografisi...

Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında? Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı sevgili mi?

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı sevgili olduklarını inkar etmişlerdi ancak ikilinin sarmaş dolaş öpüşme videosu sosyal medyaya düştü. Barış Murat Yağcı, Survivor 2020'de ikinci olmuştu.

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991'de İzmir'de doğdu. 2020 yılında Survivor'a katıldı ve ikinci oldu.

Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Yağcı, ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine devam etmektedir.
Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel olarak basketbol oynadı, ancak sakatlandıktan sonra spor hayatına devam edemedi. Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey adlı yarışmaya katılıp "Best Fotomodel" seçildikten sonra yapımcılar tarafından keşfedilmiştir. İlk oyunculuk deneyimini, 2014 yılında yayımlanmış olan Kocamın Ailesi adlı dizide Akın karakterini canlandırarak yaşadı.

2014 yılında yayımlanan Figüran adlı sinema filminde Pelin Şafak'ın arkadaşı olarak rol aldı. 2015 yılında yayımlanan Kiralık Aşk adlı dizide Eymen karakterini, 2017 yılında yayımlanan Şevkat Yerimdar adlı dizide ise Bora karakterini canlandırdı.

2018 yılında yayımlanan Sosyetik Gelin adlı televizyon filminde Demir karakterini canlandırdı.

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