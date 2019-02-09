Türkiye Futbol Federasyonu'ndan flaş bir atama geldi. Süper Lig hakemliğini bırakan Barış Şimşek'in, Merkez Hakem Kurulu VAR Koordinatörlüğü ve Hakem İşleri Müdürlüğü görevlerine getirildiği açıklandı. Şimşek'in yeni görevlerine 11 Şubat Pazartesi günü başlayacağı bildirildi.