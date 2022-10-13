Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini tabancayla yaraladı 0:00 / 0:00

DHA

Olay, saat 19.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi 4137 sokakta meydana geldi.

Burak A., bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Bahar T. ile barışmak için evine gitti. Bahar T.´nin olumsuz cevap vermesi üzerine ikili arasında sokak ortasında tartışma çıktı.

Burak A., belinden çıkardığı tabancayla Bahar T.´ye ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Olayı gören komşular, kanlar içerisinde yığılan Bahar T.´nin yardımına koşarak omzundaki ve sırtındaki yaralarına tampon yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bahar T., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis, Burak A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.