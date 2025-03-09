'Barista teyze' gençlerin ilgi odağı oldu

Süleymaniye’de 16 yıl önce kızının açtığı dükkanda boş vakitlerini değerlendimek için baristalık yapan 70 yaşındaki Hava Çal, gençlerin 'Barista teyze'si oldu. Avusturya'da 36 yıl yaşadıktan sonra çocuklarının İstanbul'da evlilik yapmasının ardından kesin dönüş yaptı. Kızının dükkan açmasının ardından kahve yapmaya ilgi duyduğunu ve baristalığı öğrendiğini belirten Çal, 10 yıldır dükkana yardım etmek ve boş zamanlarını değerlendirmek için baristalık yapıyor.

'BAKA BAKA ÖĞRENDİM'

Kızının kahve dükkanı açmasının ardından baristalığı öğrendiğini anlatan Hava Çal, "Ben 36 yıl Avusturya'da yaşadım. Avusturya'nın dili Almanca olduğu için Almancam var. Almanlarla çok güzel anlaşırım. İki çocuğum burada okudu. Onlar burada evlenince, benim de dönmem kolay oldu. Bu işe nasıl başladm? Burayı açtılar. Bize eğitim vermek için bir barista geldi. Benim kızım 3 ay eğitim aldı. Sonra onlar yaparken ben de baka baka öğrendim. Geldim, yaptım hoşuma gitti. Ondan sonra devam ettim. Şimdi bütün kahveleri yapabiliyorum. Hepsini yapabiliyorum. Hanım kızımız benden Amerikano istedi. Ben de onu yaptım çok hoşuna gitti. Onu sosyal medyaya koymuş. Ondan sonra işte bana haber geldi. Arkadaşlar, tanıdıklar sosyal medyada görmüş" dedi.

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'ESAS BARİSTA BENİM KIZIM. BİZ ONDAN EĞİTİM ALDIK'

Dükkan yoğun olduğu için yardım etmek istediğini belirten Çal, "Biz zaten yoğunuz. İstanbul Üniversitesi'nin yanında olduğumuz için, sınavlar oluyor, öğrenciler geliyor. Zaten yoğunuz. Hocalar, öğrenciler hepsi tanırlar bizi. Barista teyze diyorlar. İlk zamanlar şaşırıyorlar, ama benim öğrenciler, hocalar alıştığı için, bizden hangisini istiyorlarsa onu veriyoruz. İlk görenler şaşırıyor, o kızım da şaşırdığı için beni sosyal medyaya koymuş. Severek yapıyorum. Ben çalışmayı çok severim. Onun için ne iş yapsam seviyorum, severek yapıyorum. Baristalığa ayrı bir ilgim var. Ben çalışmıyorum aslında. Burayı benim çocuklarım açtı. Ben onlara yardıma geliyorum. Bir hobi olarak, evde durmamak için onlara yardım ediyorum. Bıktığım anda gidiyorum. Ben buraya kahve içmeye geldiğimde merak ettim. Ben biraz da meraklıyım. Gittim, yaptım, ondan sonra da hoşuma gitti. Barista olduk. şimdi. Esas barista benim kızım. Biz ondan eğitim aldık, sonra çalışanlara öğretti. Çalışanlarımız hiçbir şey bilmezken geldiler, burada barista oldular. Onları yetiştirdiğimiz için de mutluyuz" şeklinde konuştu.