Barron Trump kullanıcısı olmadığı TikTok'ta fenomene dönüştü

"Bavulumu beğendim" remiksi ayrıca, 2024 seçim kampanyası kliplerinde de fondaki ses olarak kullanıldı.

Annesi Melania Trump gibi Sloven aksanlıyla İngilizce konuştuğu görülen küçük Barron'un zamanının çoğunu Melania ile geçirdiği için Sloven aksanına sahip olduğu biliniyor.