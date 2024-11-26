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        Haberler Dünyadan Barron Trump kullanıcısı olmadığı TikTok'ta fenomene dönüştü - magazin haberleri

        Barron Trump kullanıcısı olmadığı TikTok'ta fenomene dönüştü

        Donald Trump ile Melania Trump'ın oğlu Barron Trump, sosyal medyada kamuya açık hesaplardan kaçınsa da içinde yer aldığı videolar sosyal medyada geniş kitlelere ulaşıyor. Videoları milyonlarca defa izlenen 18 yaşındaki Barron, TikTok fenomenine dönüştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 14:47 Güncelleme: 26.11.2024 - 14:47
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        ABD'de başkanlık seçimini yeniden kazanan Donald Trump'ın en küçük oğlu Barron, sosyal medya platformu TikTok'ta fenomene dönüştü.

        Barron, sosyal medyada kamuya açık hesaplardan kaçınsa da içinde yer aldığı videolar sosyal medyada geniş kitlelere ulaştı.

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        Pek çok TikTok kullanıcısı, Donald Trump'ın seçim zaferini ilan ettiği 5 Kasım'da annesi Melania Trump ile birlikte kameraların karşısına çıkmasının ardından dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki Barron Trump'ın görüntülerini TikTok videosu olarak yayınlıyor.

        Barron'un anne ve babasıyla eski görüntülerinden hazırlanan klipler, sosyal medya platformunda milyonlarca defa izleniyor.

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        Özellikle Barron'un henüz 4 yaşındayken annesine, "Bavulumu beğendim. Şimdi okula gitmem mi gerekiyor?" diye sorduğu videosu, TikTok'un en popüler paylaşımlarından biri haline geldi.

        Yaklaşık 26 bin TikTok kullanıcısı, kendi çektikleri videolarda Barron'un "Bavulumu beğendim" sözlerini remiksledi.

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        "Bavulumu beğendim" remiksi ayrıca, 2024 seçim kampanyası kliplerinde de fondaki ses olarak kullanıldı.

        Annesi Melania Trump gibi Sloven aksanlıyla İngilizce konuştuğu görülen küçük Barron'un zamanının çoğunu Melania ile geçirdiği için Sloven aksanına sahip olduğu biliniyor.

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        Şimdi 2 metre 6 santim boyu olan Barron, New York Üniversitesi Stern İşletme Okulu'nda öğrenci. Tıpkı annesi Melania gibi babası Donald Trump'ın başkanlık seçimi kampanyası boyunca dikkat çekmedi.

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        Ancak Barron'un, babasının genç erkek oylarının çoğunu kazanmasına yardımcı olduğu biliniyor. Barron'un babasına yaz boyunca yaklaşık 6,9 milyon takipçisi olan canlı yayıncı ve internet yıldızı Adin Ross ile röportaj yapmasını tavsiye ettiği öğrenilmişti.

        #Barron Trump
        #Donald Trum
        #Melania Trump
        #ABD seçimi
        #donald trumpın oğlu
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