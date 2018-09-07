Barrow - Dagenham & Rbridge maç önü

İngiltere Ulusal Lig heyecanı devam ediyor. Barrow, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü Dagenham & Rbridge takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Barrow 11 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Dagenham & Rbridge 5 puanda ve 22. sırada. Ev sahibi Barrow, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Dagenham & Rbridge, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 385 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Barrow kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.20, Dagenham & Rbridge sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Barrow önceki hafta Macclesfield Town mücadelesinde 3-1 yenildi.

Dagenham & Rbridge, Halifax Town karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Barrow, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Barrow, kendi sahasında 8 gol attı, 4 gol yedi.

Dagenham & Rbridge, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Dagenham & Rbridge, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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