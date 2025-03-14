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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Barry Ferguson: Ben asla penaltı çalıştırmam - Futbol Haberleri

        Barry Ferguson: Ben asla penaltı çalıştırmam

        Glasgow Rangers Teknik Direktörü Barry Ferguson, penaltılarda eledikleri Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Ben asla penaltı çalıştırmam" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 02:53 Güncelleme: 14.03.2025 - 02:53
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        "Ben asla penaltı çalıştırmam"
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        UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen Glasgow Rangers'ın teknik direktörü Barry Ferguson, Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi.

        "ÇOK MUTLUYUM"

        Ferguson, "Oyuncularım bu gece karakterlerini fazlasıyla gösterdiler ve bunu ileriye dönük olarak da yapmamız gerekiyor. Genel olarak çeyrek finale yükseldiğimiz için çok mutluyum. Gerçekten iyi takımlara karşı oynadığınızda, belirli anlarda sizi zor duruma sokacaklardır ve onlara zaman zaman topa sahip olma fırsatını vermeniz gerekir. Oyuncularımla gurur duyuyorum ve kulüp adına çok mutluyum."

        "PENALTI ÇALIŞTIRMAM"

        Maçın sonundaki penaltılar hakkında konuşan teknik adam, "Oyunun son bölümündeki performanslarından çok memnun kaldım ve penaltılara gidildiğinde Jack adına mutluydum. Kalitesini gösterdi. Taraftarlar bu anları çok seviyor, bu geceler gerçekten özel. Onların oyuncuların arkasında durduğunu görmek harikaydı.

        Ben asla penaltı çalıştırmam. Oyunculara 'Siz karar verin, penaltıları kimin kullanacağına ben karar vermeyeceğim' dedim. Onların iyi oyuncular olduğunu biliyorum ama Rangers'ta iyi oyuncu olmaktan fazlası gerekir, bunu onlara öğretmeye çalışıyoruz. Bu gece onlar için büyük bir testti ve bu testi geçtiklerini düşünüyorum. 2-0 geriye düştüğünüzde pes etmek kolaydır ama onlar asla vazgeçmedi." sözlerini sarf etti.

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