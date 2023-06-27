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İspanya'nın Katalonya eyaletindeki Barselona kentinde, bir tren istasyonunda çöp kutusunda bulunan şüpheli bir nesne nedeniyle polis tren istasyonunu boşalttı.

Katalan polis sözcüsü, bir güvenlik görevlisinin çöp kutusunda tik tak sesi algıladığını ve kabloları gördüğünü, bunun ardından istasyonun tahliye edilmesine ve bir bomba imha ekibi ile köpek biriminin konuşlandırılmasına karar verildiğini söyledi.

Polis, "Şüpheli cisim ihbarı üzerine Plaça Catalunya metro istasyonunda çalışıyoruz. Uzmanlarımız yerin güvenliğini sağlamak için kontroller yapıyor" dedi.