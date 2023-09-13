Amasra'da kruvaziyerden inen Rus turistler denize girdi

Rusya'dan 3 gün önce yola çıkan, 811 yolcu ile 442 personelin bulunduğu 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, bu sabah 21'inci kez Amasra Limanı'na yanaştı. 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki kruvaziyerden inen turistler, işlemler sonrası gezmeye başladı. Rus turistler, Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü ile Çekiciler Çarşısı'nı gezdi. 50 Rus turist, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu'yu gezerken, 60 turist ise ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Bozköy plajına gitti. Rus turistler, hava sıcaklığının 25, deniz sıcaklığının ise 18 derece olduğu bölgede denize girdi.