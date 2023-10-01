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        Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza anı kamerada

        BARTIN´daanayolda manevra yapan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü F.B.(35) yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 10:31 Güncelleme: 01.10.2023 - 10:35
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        Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza anı kamerada
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        BARTIN´daanayolda manevra yapan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü F.B.(35) yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Demirciler Mahallesi, Hendekyanı Caddesi'nde meydana geldi. F.B yönetimindeki 74 ABE 794 plakalı motosiklet, sola dönüş için manevra yapan M.Ö (45) yönetimindeki 74 AAH 026 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan motosiklet sürücüsü F.B., yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri F.B´yi Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.  Hastanede tedaviye alınan F.B.´nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü M.Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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