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        Amasra'daki maden faciası davasında 5'inci duruşma

        BARTIN'ınAmasrailçesinde 43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin 7'si tutuklu 23 sanığın yargılandığı davada 5'inci duruşma başladı. Madenciler ile patlama gecesinde arama-kurtarma çalışmasına katılan Türkiye Taşkömürü Kurumu Tahlisiye ekibinden 13 kişi, tanık olarak dinlenecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 15.11.2023 - 10:40
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        Amasra'daki maden faciası davasında 5'inci duruşma
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        BARTIN'ınAmasrailçesinde 43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin 7'si tutuklu 23 sanığın yargılandığı davada 5'inci duruşma başladı. Madenciler ile patlama gecesinde arama-kurtarma çalışmasına katılan Türkiye Taşkömürü Kurumu Tahlisiye ekibinden 13 kişi, tanık olarak dinlenecek.

        Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde geçen yıl 14 Ekim'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin de yaralandığı patlama sonrası yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu, Başmühendis Mehmet Tural, Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman, maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş tutuklandı; 15 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Savcılığın hazırladığı 195 sayfalık iddianame Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İlk duruşması 25 Nisan'da görülen davada, Müdür Yardımcısı Salih Atmaca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        HER MADENCİ İÇİN 25 YILA KADAR HAPİS

        116 müştekinin yer aldığı iddianamede; tutuklu Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural hakkında yaşamını yitiren her madenci için 'olası kast ile öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis istendi. Yöneticiler hakkında ayrıca 'olası kast ile kişinin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde kasten yaralama' suçundan da ağır yaralanan 4 kişiden her biri için 4 yıla kadar hapis talep edildi. Diğer 19 sanığın ise 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi.

        TANIKLAR DİNLENECEK

        Davanın 5'inci duruşması, bu sabah saatlerinde başladı. Bartın Adliyesi'nin giriş katında oluşturulan duruşma salonu çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. 3 gün sürmesi beklenen celselerde 42 tanık madenci ile patlama gecesinde maden ocağında arama-kurtarma çalışmasına katılan Türkiye Taşkömürü Kurumu Tahlisiye ekibinden 13 kişi, tanık olarak dinlenecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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