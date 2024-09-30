Fırtına uyarısı sonrası balıkçı tekneleri ve sismik araştırma gemisi limana çekildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz’de denizlerde fırtına uyarısı sonrası birçok balıkçı teknesi tedbir amaçlı limana çekildi. Balıkçılar, tekneleri hasar görmemesi için limana bağladıkları halatları sağlamlaştırdı. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 'Filyos Vadisi Projesi' kapsamında doğal gaz araması çalışmalarında görevli 'Oruç Reis' isimli Sismik Araştırma Gemisi ve bir kuru yük gemisi de Amasra Büyük Limanı'na demirledi.

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