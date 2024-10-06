Karaya oturan restoran vapurun işletmecisine 250 bin TL ceza

Kastamonu Cide Belediyesi'nden kiralanan 50 metre uzunluğundaki 'Şehit Necati Gürkaya' isimli restoran vapurun çapası fırtınada hasar görünce işletmecisi Amasra Kaymakamlığı'na başvurarak çapasını düzeltmek için hareket izni aldı. Büyük Liman'dan çıktıktan sonra yeniden liman içinde çapa atmaya çalışan vapur, kontrolünü kaybedip, kumsala yakın bölgede karaya oturdu. Çevredeki balıkçıların vapuru kumsaldan çıkartma çabaları olumsuz sonuçlanınca bugün Zonguldak Ereğli Limanı'ndan römorkör getirildi. Vapur, bulunduğu yerden kurtarılarak söküm işlemleri için Kastamonu'nun Cide Limanı'na gönderildi. Öte yandan Amasra Liman Başkanlığı, restoran vapur işletmecisine 250 bin TL idari para cezası uyguladı.

BARTIN'ın Amasra ilçesi açıklarında çapa atarken karaya oturan restoran vapurun işletmecisine, Amasra Liman Başkanlığı tarafından 250 bin TL idari para cezası uygulandı.

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