Motosikletin kamyonete çarptığı kaza kamerada; 2 çocuk yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Bartın-Amasra yolu Vural Ak Kavşağında meydana geldi. Safranbolu Kavşağı'ndan Vural Ak Kavşağı'na seyreden 06 BJ 9336 plakalı telekomünikasyon firmasına ait teknik bakım aracına, arkasından gelen motosiklet çarptı. Kazada motosiklette bulunan B.C.N (13) ile 14 yaşındaki arkadaşı, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ehliyetsiz sürücü B.C.N. arkadaşı, Bartın Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Diğer yandan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma sürüyor.

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