Yaralanan köpek, girdiği park halindeki otomobilin altına sıkıştı

Esentepe Mahallesi’nde dün gece sokakta sahipsiz bir köpeğe otomobil çaptı. Yaralanan köpek, girdiği park halindeki otomobilin altında sıkıştı. Araç sahibinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayaklarından yaralanan köpek, ekiplerin hava yastığının şişirmesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı. Belediye ekipleri tarafından veterinere teslim edilen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

BARTIN’da otomobilin çarptığı yaralı köpek, girdiği park halindeki başka bir otomobilin altında sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan köpek, tedaviye alındı.

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