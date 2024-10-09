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        Yaralanan köpek, girdiği park halindeki otomobilin altına sıkıştı

        BARTIN'da otomobilin çarptığı yaralı köpek, girdiği park halindeki başka bir otomobilin altında sıkıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 13:54 Güncelleme: 09.10.2024 - 14:00
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        Yaralanan köpek, girdiği park halindeki otomobilin altına sıkıştı
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        BARTIN’da otomobilin çarptığı yaralı köpek, girdiği park halindeki başka bir otomobilin altında sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan köpek, tedaviye alındı.

        Esentepe Mahallesi’nde dün gece sokakta sahipsiz bir köpeğe otomobil çaptı. Yaralanan köpek, girdiği park halindeki otomobilin altında sıkıştı. Araç sahibinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayaklarından yaralanan köpek, ekiplerin hava yastığının şişirmesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı. Belediye ekipleri tarafından veterinere teslim edilen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Köpeğe çarpıp kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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