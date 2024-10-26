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        Bartın'da maden ocağında göçük; 1 işçi öldü

        BARTIN'ınAmasra ilçesinde özel bir kömür madeni ocağında meydana gelen göçükte işçi Ferdi Tayyar (37), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 16:21 Güncelleme: 26.10.2024 - 16:25
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        Bartın'da maden ocağında göçük; 1 işçi öldü
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        BARTIN'ınAmasra ilçesinde özel bir kömür madeni ocağında meydana gelen göçükte işçi Ferdi Tayyar (37), hayatını kaybetti.

        Amasra ilçesine bağlı Tarlaağzı köyündeki özel kömür madeni ocağında, saat 13.30 sıralarında, yerin 300 metre altında çalışma yapıldığı sırada tavan çöktü. Ferdi Tayyar, göçük altında kaldı. Diğer işçilerin haber vermesi ile tahlisiye ekipleri, Tayyar'ı göçük altından çıkardı. İşçi, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ağır yaralı olarak kaldırıldığı Amasra Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Tayyar'ın 1 yıldır maden işçiliği yaptığı öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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