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        Parkta çocuğa cinsel istismar iddiasına 3 tutuklama

        BARTIN'ın Ulus ilçesinde 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi kız çocuğuna parkta cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 10:04 Güncelleme: 24.12.2024 - 10:10
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        Parkta çocuğa cinsel istismar iddiasına 3 tutuklama
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        BARTIN'ın Ulus ilçesinde 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi kız çocuğuna parkta cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Ulus ilçe merkezine meydana geldi. İddiaya göre, M.C. (41), A.E. (21) ve S.E. (16) ilçedeki bir parkta ortaokul öğrencisi kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Aile, çocuğun durumu anlatması ile polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 3 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler M.C., A.E. ve S.E. tutuklandı. İstismara uğrayan kız çocuğu da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alınarak sevgi evine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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