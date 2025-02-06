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        Beyaza bürünen Amasra havadan görüntülendi

        BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra, kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 10:48 Güncelleme: 06.02.2025 - 10:51
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        Beyaza bürünen Amasra havadan görüntülendi
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        BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra, kar yağışıyla beyaza büründü. İlçedeki manzara dronla havadan görüntülendi.

        Amasra ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. İlçe geneli, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Soğuk hava nedeniyle sokakların boş kaldığı ilçede, belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaparak yolları açık tuttu. Kentteki balıkçılar kötü hava koşulları nedeniyle denize açılamazken, ilçeye gelen az sayıdaki misafir de Amasra Kalesi'ni gezerek hatıra fotoğrafı çekti. UNESCO geçici miras listesinde bulunan Amasra, dronla havadan görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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