Beyaza bürünen Amasra havadan görüntülendi

Amasra ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. İlçe geneli, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Soğuk hava nedeniyle sokakların boş kaldığı ilçede, belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaparak yolları açık tuttu. Kentteki balıkçılar kötü hava koşulları nedeniyle denize açılamazken, ilçeye gelen az sayıdaki misafir de Amasra Kalesi'ni gezerek hatıra fotoğrafı çekti. UNESCO geçici miras listesinde bulunan Amasra, dronla havadan görüntülendi.

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