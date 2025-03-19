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        Derede akıntıya kapılan karaca kamerada

        BARTIN'ın Kozcağız beldesinde derede akıntıya kapılıp sürüklenen karaca, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 09:46 Güncelleme: 19.03.2025 - 09:50
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        Derede akıntıya kapılan karaca kamerada
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        BARTIN'ın Kozcağız beldesinde derede akıntıya kapılıp sürüklenen karaca, cep telefonuyla görüntülendi.

        Merkeze bağlı Kozcağız ve Kumluca beldeleri yolunda ilerleyen otomobildekiler, Kozcağız Deresi’nde sürüklenen bir karaca gördü. Araçtan inen bu kişiler, derede akıntıya kapılıp sürüklenen karacayı cep telefonu ile görüntüledi. Sürüklenen karaca, bir süre sonra gözden kayboldu

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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