Amasra'da 'bayram' yoğunluğu

BARTIN'ıntarihi ve turistik ilçesi Amasra'da, bayram tatilinin 2'nci gününde ziyaretçi akınına uğradı.

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde kentin tarihi ve turistik ilçesi Amasra'ya tatilciler akın etti. İlçe merkezine girişte uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik polisleri araçları, Türkiye Taşkömürü Amasra Müessese sahası, Büyük Liman sahası, okul bahçeleri ve kaymakamlığın önündeki otoparka yönlendirdi. Amasra Kalesi ile Çekiciler Çarşısı'nda vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle yürümekte zorlandı. Güzel havayı fırsat bilen turistler, plajdaki kumsalda gezerek fotoğraf çektirdi. Gezi tekneleri ile dolaşan turistler, Amasra Kalesi'ni ve Tavşan Adası'nı denizde izleme fırsatı buldu. Yetkililer, 6 bin 600 nüfuslu ilçeye bayramın ikinci gününde yaklaşık 60 binin üzerinde ziyaretçi geldiğini belirtti.