Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Amasra'da 'bayram' yoğunluğu

        BARTIN'ıntarihi ve turistik ilçesi Amasra'da, bayram tatilinin 2'nci gününde ziyaretçi akınına uğradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 16:48 Güncelleme: 31.03.2025 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasra'da 'bayram' yoğunluğu
        ABONE OL

        BARTIN'ıntarihi ve turistik ilçesi Amasra'da, bayram tatilinin 2'nci gününde ziyaretçi akınına uğradı.

        Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde kentin tarihi ve turistik ilçesi Amasra'ya tatilciler akın etti. İlçe merkezine girişte uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik polisleri araçları, Türkiye Taşkömürü Amasra Müessese sahası, Büyük Liman sahası, okul bahçeleri ve kaymakamlığın önündeki otoparka yönlendirdi. Amasra Kalesi ile Çekiciler Çarşısı'nda vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle yürümekte zorlandı. Güzel havayı fırsat bilen turistler, plajdaki kumsalda gezerek fotoğraf çektirdi. Gezi tekneleri ile dolaşan turistler, Amasra Kalesi'ni ve Tavşan Adası'nı denizde izleme fırsatı buldu. Yetkililer, 6 bin 600 nüfuslu ilçeye bayramın ikinci gününde yaklaşık 60 binin üzerinde ziyaretçi geldiğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tanımadan kurşun yağdırdı! "Vefa borcumu ödedim" dedi!
        Tanımadan kurşun yağdırdı! "Vefa borcumu ödedim" dedi!
        Eski vekilin otomobille çarptığı motosikletli öldü!
        Eski vekilin otomobille çarptığı motosikletli öldü!
        Bayramda acil servisler alarm veriyor! En çok kalp çarpıntısı ve tansiyon atakları...
        Bayramda acil servisler alarm veriyor! En çok kalp çarpıntısı ve tansiyon atakları...
        Derbide gözler golcülerde!
        Derbide gözler golcülerde!
        İzmir'de silahlı kavga! 1'i kadın 3 kişi öldü!
        İzmir'de silahlı kavga! 1'i kadın 3 kişi öldü!
        İnternetin ağırlığı kaç kilo?
        İnternetin ağırlığı kaç kilo?
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Anjiyo yapılan Polat taburcu edildi
        Anjiyo yapılan Polat taburcu edildi
        Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
        Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Bir çocuk annesi Dilan'a kıydılar! Koca vahşeti!
        Bir çocuk annesi Dilan'a kıydılar! Koca vahşeti!
        İki dudağının arasında tutarken yuttuğu metal pul akciğerinden çıktı
        İki dudağının arasında tutarken yuttuğu metal pul akciğerinden çıktı
        Dünyanın en ilginç fobileri!
        Dünyanın en ilginç fobileri!
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Denize düşen otomobil suya gömüldü, sürücü kendi imkanları ile kurtuldu
        Denize düşen otomobil suya gömüldü, sürücü kendi imkanları ile kurtuldu
        Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrildi; 5 yaralı
        Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrildi; 5 yaralı
        Bartın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Bartın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Amasra'da, bayram tatili rezervasyonları yüzde 90'a ulaştı
        Amasra'da, bayram tatili rezervasyonları yüzde 90'a ulaştı
        Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da iftar programında konuştu:
        Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da iftar programında konuştu:
        Bakan Tunç: Ortaya çıkan raporu mahkeme takdir edecek
        Bakan Tunç: Ortaya çıkan raporu mahkeme takdir edecek