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        Bartın'da kar yağışı nedeniyle 28 köy yolu ulaşıma kapandı

        BARTIN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 28 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 13:34 Güncelleme: 13.04.2025 - 13:40
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        Bartın'da kar yağışı nedeniyle 28 köy yolu ulaşıma kapandı
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        BARTIN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 28 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı yükseklerde 40 santime ulaştı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısı sonrası Bartın kent merkezine yağmur yağarken, Ulus ilçesinde yoğun kar etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde 28 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, 10 iş makinesi ve 34 personelle kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        SOĞUCAKSU GEÇİDİ’NDE YOĞUN KAR

        Öte yandan Bartın-Kastamonu yolunun 1030 rakımlı Soğucaksu Geçidi'nde zaman zaman etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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