Bartın'da kar yağışı nedeniyle 28 köy yolu ulaşıma kapandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısı sonrası Bartın kent merkezine yağmur yağarken, Ulus ilçesinde yoğun kar etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde 28 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, 10 iş makinesi ve 34 personelle kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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