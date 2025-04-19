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        Bartın'da çöpler sahile vurdu

        BARTIN'ınmavi bayraklı plaja sahip tatil beldesi İnkumu'nda, dalgaların sahile taşıdığı çöpler kirliliğe yol açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 11:12 Güncelleme: 19.04.2025 - 11:15
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        Bartın'da çöpler sahile vurdu
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        BARTIN'ınmavi bayraklı plaja sahip tatil beldesi İnkumu'nda, dalgaların sahile taşıdığı çöpler kirliliğe yol açtı.

        Bartın Irmağı'nın getirdiği atıklar, dalgaların etkisiyle ırmağın döküldüğü bölgenin yakınındaki İnkumu Sahili'ne vurdu. 3 kilometrelik sahil şeridindeki atıklar kirliliğe yol açtı. Sahildeki atıklar arasında plastik maddeler, ağaç ve odun parçaları, borular, tıbbi atıklar ve evsel atıkların bulunduğu görüldü. Yaz aylarında yüzlerce kişinin denize girdiği sahildeki kirliliği görenler, sahilin temizlenmesini istedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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