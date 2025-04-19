Bartın'da çöpler sahile vurdu

Bartın Irmağı'nın getirdiği atıklar, dalgaların etkisiyle ırmağın döküldüğü bölgenin yakınındaki İnkumu Sahili'ne vurdu. 3 kilometrelik sahil şeridindeki atıklar kirliliğe yol açtı. Sahildeki atıklar arasında plastik maddeler, ağaç ve odun parçaları, borular, tıbbi atıklar ve evsel atıkların bulunduğu görüldü. Yaz aylarında yüzlerce kişinin denize girdiği sahildeki kirliliği görenler, sahilin temizlenmesini istedi.

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