Başkent EDAŞ Bartın'ın enerji altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini duyurdu

– KESİNTİSİZ ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Başkent EDAŞ, 2024 yılı boyunca Bartın’da bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü duyurdu. Şirket, enerji altyapısını yenileyerek güçlendirirken, dijital dönüşüm ve müşteri odaklı projelere de öncelik verdiğini bildirdi.

Başkent EDAŞ, Bartın genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında; 1.539 trafo ve 7.521 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir enerji sağlamak adına bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti.

2024 yılında hizmet verdiği, 150 bini aşkın Bartınlı müşteriye güvenli, kaliteli ve kesintisiz enerji sunabilmek adına, Bartın’ın Merkez, Amasra, Kurucaşile ve Ulus ilçelerinde toplam 2.032 aydınlatma armatürünün bakımının tamamlandığı aktarıldı. 26 pano, 58 trafo ve 43 dağıtım merkezinde bakım çalışmaları yapıldı. Aynı dönemde, 465 kilometrelik enerji hattı gözden geçirilerek altyapı daha sağlam hale getirildi. Yatırımlar kapsamında ise, 141 kilometrelik yeni yer altı kablosu döşendi, 1.845 yeni aydınlatma armatürü montajı tamamlandı. Ayrıca, 176 yeni pano ve 40 yeni trafo merkezi kurularak enerji dağıtım ağı genişletildi. Şirketten edinilen bilgiye göre 2024 yılında koymuş olduğu hedefleri gerçekleştirdi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Enerji sektöründe dijitalleşmenin öncüsü olan Başkent EDAŞ, Bartın’da da operasyonel verimliliği artıran teknolojik çözümleri hayata geçirdi. Afet ve Acil Durum Haberleşme Telsiz Sistemi Projesi kapsamında geliştirilen Mobil Haberleşme ve Şarj İstasyonları, olası afet ve kriz durumlarında kesintisiz iletişim sağlayarak bölgedeki enerji yönetimine stratejik katkı sundu. Ayrıca, müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik dijital platformlardan ChatVolt uygulaması sayesinde kullanıcılar, hızlı ve etkin hizmete kolayca erişim sağladı.

“Başkent EDAŞ, Bartın’daki abonelerine 7 gün 24 saat ulaşılabilir bir hizmet sunmak için dijital kanalları aktif biçimde kullanıyor. baskentedas.com, ChatVolt web platformu, Başkent 186 mobil uygulaması, 0(312) 186 00 00 numaralı WhatsApp hattı ve 186 Çağrı Merkezi üzerinden tüm talepleri dinleyip çözüme kavuşturuyor. Ayrıca, sosyal medya hesapları üzerinden de müşteri etkileşimini sürdürüyor.

“Doğa turizminin her geçen gün arttan Bartın’ın enerji ihtiyaçlarını karşılamak adına Başkent EDAŞ, insan ve çevre odaklı vizyonuyla altyapı yatırımlarını önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdürecek.”