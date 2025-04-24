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        Bartın'da 3 aracın çarpıştığı kaza kamerada; 8 yaralı

        BARTIN'da yolcu indirmek için duran minibüse arkadan gelen beton mikseri ve beton pompa çimento kamyonu çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 20:15 Güncelleme: 24.04.2025 - 20:20
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        Bartın'da 3 aracın çarpıştığı kaza kamerada; 8 yaralı
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        BARTIN’da yolcu indirmek için duran minibüse arkadan gelen beton mikseri ve beton pompa çimento kamyonu çarptı. 8 kişinin yaralandığı zincirleme kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Kemerköprü Mahallesi Çatmaca kavşağı yakınlarında meydana geldi. Mehmet Somaklı yönetimindeki 74 BG 500 plakalı işçi minibüsü, yol kenarında yolcu indirmek için durdu. Bu sırada arkadan gelen Ahmet Başaran (35) yönetimindeki 74 BB 139 plakalı beton mikseri minibüse çarptı. Arkasında bulunan Erdal Şahan (32) yönetimindeki beton pompa kamyonu da beton mikserine çaptı. Kaza sonrasında bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, arama- kurtarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, minibüste bulunan F.K., O.Ö., C.K., M.T., B.S., K.Ç. ile beton mikseri şoförü Ahmet Başaran yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada araçta sıkışan Erdal Şahan için 1,5 saatlik kurtarma çalışması yapıldı. Yaralı sürücü Şahan’ı kurtarmak için iş makineleri kullanılarak, araçlar birbirinden ayrıldı. Sürücü koltuğunda acı çeken Şahan, itfaiye ekipleri ve yakın arkadaşları tarafından ellerinden tutularak uyanık kalması sağlandı. Ağır yaralı olarak çıkartılan Şahan, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralanan 8 kişinin hastanede tedavileri sürüyor.

        Bu arada, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 2 saat trafiğe kapan yol, itfaiye ve Karayolları ekiplerinin çalışması sonrası yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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