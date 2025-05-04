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        Bartın ve Karabük yaylalarında ilkbahar güzelliği

        BARTIN-Karabük sınırlarında bulunan 20 bin hektarlık alandaki 9 yaylada ilkbaharla birlikte yeşeren ağaçlar, ortaya eşsiz manzaralar çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 09:38 Güncelleme: 04.05.2025 - 09:40
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        Bartın ve Karabük yaylalarında ilkbahar güzelliği
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        BARTIN-Karabük sınırlarında bulunan 20 bin hektarlık alandaki 9 yaylada ilkbaharla birlikte yeşeren ağaçlar, ortaya eşsiz manzaralar çıkardı. Yaylalarda bulunan hafif kar örtüsüyle birlikte baharın gelişi, dron ile görüntülendi.

        Bartın’ın Ulus ilçe merkezine 33 kilometre uzaklıkta bin 800 rakıma ulaşan, 20 bin hektarlık alanı kaplayan Gezen, Fındıcak, Kokurdan, Büyükdüz, Tekir, Öküzovası, Sarıçiçek, Ardıç ve Katırovası yaylalarında baharın gelişiyle renk cümbüşü yaşanmaya başladı. Bölgede bulunan çam, köknar, ardıç ağaçlarının yeşermesiyle ortaya eşsiz manzaralar çıktı. 2 bin hektarlık alana sahip Gezen Yaylası’na geçen yıl Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Gezen Gölü’nün manzarası da doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Yaylalar, fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri haline gelirken, yaylaları ziyaret edenler, temiz havada stres atma imkanı buldu. Seyirlik manzarasıyla kendine hayran bırakan yaylalar dron ile havadan görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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