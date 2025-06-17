Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın merkezli 2 ilde fuhuş operasyonu: 9 gözaltı

        BARTINmerkezli 2 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 09:39 Güncelleme: 17.06.2025 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın merkezli 2 ilde fuhuş operasyonu: 9 gözaltı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BARTINmerkezli 2 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Bu kapsamda Bartın ve Muğla'da fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. 29 adrese düzenlenen operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca 11 kadın kurtarıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen 20 bin 795 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        Trump G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı
        Trump G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı
        "ABD İran'a görüşme önerdi" iddiası
        "ABD İran'a görüşme önerdi" iddiası
        Altın ve petrol yükselişte
        Altın ve petrol yükselişte
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        Peş peşe acı haber... 12 yaşındaki Bünyamin 2 km uzakta bulundu!
        Peş peşe acı haber... 12 yaşındaki Bünyamin 2 km uzakta bulundu!
        Kyle Walker, Fenerbahçe'ye yakın!
        Kyle Walker, Fenerbahçe'ye yakın!
        Silahlar çekildi! Kuma cinayeti!
        Silahlar çekildi! Kuma cinayeti!
        Z kuşağının hobileri değişti
        Z kuşağının hobileri değişti
        2 gündür her yerde aranıyordu... Nişan dönüşü ölüm!
        2 gündür her yerde aranıyordu... Nişan dönüşü ölüm!
        Roma askerinin maaşı bile neden tuzla ödenirdi?
        Roma askerinin maaşı bile neden tuzla ödenirdi?
        AR-GE personeli vergi teşvikine sınır
        AR-GE personeli vergi teşvikine sınır
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        Dilan Polat’ın korumasına silahlı saldırı
        Dilan Polat’ın korumasına silahlı saldırı
        Yeni Papa için bir ilk
        Yeni Papa için bir ilk
        Serdal Adalı duyurdu: Beşiktaş'a dev gelir!
        Serdal Adalı duyurdu: Beşiktaş'a dev gelir!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Benzer Haberler

        Düğün konvoyunun önünü kesmek isteyen çocuğa motosiklet çarptı; o anlar dro...
        Düğün konvoyunun önünü kesmek isteyen çocuğa motosiklet çarptı; o anlar dro...
        Babalar, çocukları ile çadır kurup kamp yaptı
        Babalar, çocukları ile çadır kurup kamp yaptı
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Bartın YEDAM'da konuştu:
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Bartın YEDAM'da konuştu:
        Yangın söndürme çalışmalarına polisler de hortumla müdahale etti
        Yangın söndürme çalışmalarına polisler de hortumla müdahale etti
        Otelde birlikte kaldığı arkadaşını bıçakladı
        Otelde birlikte kaldığı arkadaşını bıçakladı
        Bartın'da 30 Eylül'e kadar belirlenen alanlar dışında kamp yasaklandı
        Bartın'da 30 Eylül'e kadar belirlenen alanlar dışında kamp yasaklandı