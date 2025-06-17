Bartın merkezli 2 ilde fuhuş operasyonu: 9 gözaltı

BARTINmerkezli 2 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Bu kapsamda Bartın ve Muğla'da fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. 29 adrese düzenlenen operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca 11 kadın kurtarıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen 20 bin 795 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.