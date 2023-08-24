Bartın'dan kısa kısa

BARTIN (AA) - Bartın Belediyesi tarafından oluşturulan Çözüm Merkezi hizmet vermeye başladı.

Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, yaptığı açıklamada, belediye hizmetlerinin yerinde, hızlı, isabetli, etkili ve verimli şekilde yapılması için kurulan merkez sayesinde vatandaşların tüm istek, öneri ve şikayetlerini daha rahat ulaştırabileceklerini belirtti.

Giriş katında profesyonel ekipçe karşılanan vatandaşların taleplerinin anında ilgili birimlere aktarıldığı bilgisini paylaşan Fırıncıoğlu, günde onlarca kişinin faydalandığı merkezin vatandaşla belediye arasındaki iletişimi daha da kolaylaştırdığını kaydetti.

Fırıncıoğlu, amaçlarının Bartın halkının belediye ve kamu hizmetlerine daha hızlı ulaşmasını sağlamak olduğunu vurgulayarak, "Gelen istek ve önerilere acil çözümler bularak vatandaşlarımızın memnuniyetini hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

- Sağlık çalışanlarına yönelik yangın tatbikatı

Bartın İl Sağlık Müdürlüğünce Sağlıklı Hayat Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), AFAD ve Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği acil durum alarmının çalmasıyla merkez çalışanları ve binadaki vatandaşların tahliyeleri yapıldı.

Tahliye sırasında merdivenlerden düşerek yaralanan bir çalışan, 112 Komuta Kontrol Merkezi'nce yönlendirilen UMKE ekiplerince güvenli alana çıkarıldı.

Daha sonra personele yangın öncesi, sırası ve sonrasında alınması gereken tedbirler, yangın çeşitleri, söndürme usulleri ve cihaz kullanımı ile acil durum ekiplerine en kısa sürede nasıl ulaşılması gerektiğiyle ilgili eğitim verildi.